Plano Inclinado Liberdade-Calçada volta a funcionar nesta quinta

Serviço do PILC retorna nesta quinta - Foto: Jefferson Peixoto/Secom PMS

O Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) irá retomar a sua operação nesta quinta-feira (12), após a conclusão do serviço de manutenção na bobina de freio, item que garante a segurança do funcionamento do ascensor.

O PILC funciona de segunda a sexta, das 6h às 18h30 e aos sábados, das 7h às 13h. A entrada é gratuita.