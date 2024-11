PMs do BOPE visitam metrô em Salvador para curso de combate

Policiais do BOPE exploraram as instalações das estações - Foto: Divulgação | CCR Metrô

A CCR Metrô Bahia recebeu na última semana o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar da Bahia em seu complexo de manutenção, localizado em Pirajá. A visita faz parte do 'X Curso de Operações Policiais Especiais', que capacita essa elite especializada para atuar em situações de emergência e no combate a organizações criminosas.

Durante a visita, os policiais do BOPE exploraram as instalações das estações e dos trens, visando desenvolver melhores estratégias para emergências. Adenilson Guedes, Analista de Inteligência e Segurança da empresa, afirmou: “Receber o BOPE em nossas instalações reforçou nosso compromisso em fortalecer a segurança de nossos clientes e colaboradores.”

A atividade incluiu uma simulação no estacionamento dos trens, permitindo que o BOPE acessasse as composições das séries 1000 (Alpha) e 2000 (Bravo) fora das plataformas de serviço. Os representantes do batalhão também percorreram áreas operacionais, como o Centro de Controle Operacional (CCO) e a Manutenção do Material Rodante (MRO).