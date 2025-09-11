Polêmica em Salvador: mostra de Arquitetura é criticada por falta de diversidade

Foto de apresentação dos 40 profissionais selecionados - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em Salvador, a manhã desta quinta-feira, 11, começou marcada por uma intensa discussão nas redes sociais. A VII edição da Mostra Casas Conceito – Experience 2025 anunciou seu quadro de profissionais para a edição deste ano, composto por 40 arquitetos soteropolitanos que atuarão na reconstrução estética de edifícios do Centro Histórico da cidade.

O anúncio, no entanto, provocou críticas imediatas. Todos os profissionais listados são brancos, levantando questionamentos sobre inclusão e representatividade, principalmente considerando que Salvador é a cidade mais negra fora da África, com profunda herança cultural e ancestralidade africana. A foto publicada no perfil oficial da Casas Conceito mostrava os 40 profissionais vestidos de roupas claras no Elevador Lacerda, com vista panorâmica da Baía de Todos os Santos.

Reações nas redes sociais

Um internauta resumiu a perplexidade que tomou conta das redes: "Acreditem: esse é o time de 40 profissionais envolvidos numa mostra de arquitetura e design em SALVADOR, CIDADE MAIS NEGRA FORA DA ÁFRICA".

Outro comentou: "Desde o início da faculdade, percebi logo que esses tipos de eventos, com a vibe da CASACOR, não são mostras; não são sobre arte nem sobre inovação, mas puramente eventos comerciais e altamente elitistas".

Comentário de um internauta

A crítica se intensificou com comentários sobre racismo estrutural: "Que o racismo 'choca' não é novidade, mas quando a gente vê imagens assim em Salvador, chega a causar perplexidade", escreveu outro internauta.

Outro usuário fala sobre o caso | Foto: Reprodução / Redes Sociais

O arquiteto e humorista Lucas Dumas também se posicionou em vídeo que já ultrapassa 125 mil visualizações, ironizando a situação: "Na hora de marcar o quesito de diversidade eles deixaram em branco". O vídeo foi compartilhado pelo humorista e professor de História Matheus Buente, reforçando a mensagem.

Entre outras críticas, internautas alertam para o caráter excludente da iniciativa: "Para quem é de Salvador, isso não é novidade, e, com o passar dos anos, só tende a piorar. As Casas Conceito e a CASACOR reforçam o elitismo ao excluir arquitetos negros e ignorar a diversidade da cidade, além de tentar vender uma estética ancestral como se fosse inovação".

Pra quem é de Salvador isso não é novidade nenhuma, e com o passar dos anos só tende a piorar.



A jornalista e escritora Maíra Azevedo também comentou sobre o episódio nas redes sociais: "Tá tudo bem pra todo mundo? O país passou aquela fase em que todo mundo se preocupava em não parecer racista. Existia um esforço de mostrar diversidade nos espaços; de contratar pessoas pretas, indígenas, LGBT, PCD, existia a iniciativa de se discutir inclusão, de mostrar outras caras. Retrocedemos! Muitas empresas não querem nem pensar que diversidade gera mais lucro, amplia clientela, querem seguir com o padrão excludente."

Ela finaliza com um alerta contundente: "Fique ciente, isso não é um caso isolado. Preste atenção nos cargos de comando… precisamos voltar a falar sobre isso, porque não se trata de escolher por competência, é a decisão para a manutenção da opressão!".

O evento é liderado pela empresária Andrea Velame e, conforme sua própria descrição, "a Mostra nasce do sonho de transformar o Centro Histórico de Salvador em um verdadeiro museu a céu aberto, democratizando o acesso à arte, arquitetura, design, moda, gastronomia, música, artesanato e turismo cultural."

No entanto, o simbolismo do palco escolhido para a mostra reforça ainda mais o debate: o Centro Histórico, especificamente o Pelourinho, nome que remete a um instrumento usado para a tortura de negros escravizados no passado. Após a repercussão negativa, a postagem com a foto do grupo de profissionais foi apagada pela organização do evento.

Entrevista com o arquiteto Deneson Ruan

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o arquiteto soteropolitano Deneson Ruan criticou a ausência de profissionais negros no projeto:

"Estamos em Salvador, a cidade mais negra fora da África, a capital africana do Brasil, um território onde mais de 80% da população se reconhece como preta ou parda, com uma cidade erguida, sustentada e reivindicada pela força e pelo saber do povo negro. No entanto, quando olhamos para essa mostra da arquitetura, nos deparamos com uma ausência gritante. Onde é que estão as pessoas pretas? Eu estou aqui."

Ele acrescenta: "Como pode a capital optar por não enxergar, não valorizar? Não digo apenas da casa em questão, que é conceito, mas também da Casa Cor e de outras casas. Por mais que tenha um ou dois arquitetos, não é o suficiente. Afinal, estamos falando de Salvador, não é isso?".

Ruan ressalta ainda a desigualdade histórica no campo da arquitetura: "Na área da arquitetura, hoje em dia, os arquitetos pretos conseguem um pouco furar a bolha, mas ainda assim, em sua grande parte, a profissão é majoritariamente branca. Não abrir espaço para aqueles que carregam em sua pele, como eu, em sua vivência, em sua ancestralidade, a verdadeira identidade dessa cidade, não é por falta de talento, não é por falta de capacidade, é pela falta de oportunidade. Por que não convidar os arquitetos que fazem parte da cidade? Os arquitetos que são pretos? Por que não convidar?".

Ele compara a ausência de negros no evento com a própria cultura da cidade: "Realizar um evento desse em Salvador, sem falar da presença de arquitetos pretos, é como falar em samba sem batuque, é falar de candomblé sem atabaque, é como falar da cidade sem o povo. É um vazio que grita, que denuncia, que precisa ser reparado. Espero que 2026 tenha uma visão totalmente diferente, já que estamos falando de Salvador."

Ruan conclui enfatizando a necessidade de reparação histórica: "Incluir esses pretos não é um favor, é uma justiça, é uma reparação histórica. É reconhecer que a cidade é negra, que a cultura é negra, que a cultura precisa, sim, ter negros. E daqui em diante, nenhuma exposição, nenhum projeto, nenhuma iniciativa em Salvador deve se permitir apagar aqueles que são a alma dessa cidade. Porque não vale só celebrar a capital afro no discurso. É preciso dar voz, dar espaço, dar protagonismo àqueles que sempre foram silenciados."

A reportagem entrou em contato com a organização da VII edição da Mostra Casas Conceito – Experience 2025, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.