Polícia encontra arma de fogo em lixeira do Centro Histórico

Revólver enferrujado foi encontrado na lixeira durante patrulha no Centro Histórico - Foto: Divulgação | SSP

Um revólver antigo, do tipo garrucha, foi encontrado neste domingo, 23, por policiais militares do 18º BPM durante intensificação do policiamento nos portais de abordagens do Pré-Carnaval do bairro do Santo Antônio.

A arma foi encontrada na Rua Euzébio de Queiroz, no centro de Salvador. O revólver estava num canto de uma lixeira. O material apreendido foi encaminhado à delegacia especial de área para tomada das medidas cabíveis.