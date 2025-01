Preço do aluguel residencial dispara 33% em Salvador em 2024

Prédios em Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Salvador teve a maior alta entre as capitais do Brasil quando considerado os contratos de aluguéis residenciais em 2024. Conforme dados do Índice FipeZAP divulgados nesta terça-feira, 14, o avanço foi de 33,07%, bastante acima da média nacional no último ano, que foi de 13,5%.

O aumento nacional foi quase o triplo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, que avançou 4,83% no ano. Já em Salvador, esse aumento foi de quase 10 vezes superior ao IPCA.

O preço médio dos novos contratos de aluguel em Salvador durante o ano de 2024 foi de R$ 44,22 por m². Esse valor é o 11º entre as cidades brasileiras monitorados pelo índice FipZAP e o nono entre as capitais.

Veja os bairros com aluguéis mais caros em Salvador:

Ondina - R$ 64/m² (variação de 51,6% em 2024);

Barra - R$ 59,7/m² (variação de 30,7% em 2024);

Pernambués - R$ 54,1/m² (variação de 29,9% em 2024);

Caminho das Árvores - R$ 50,3/m² (variação de 24,9% em 2024);

Brotas - R$ 46,3/m² (variação de 71,3% em 2024);

Rio Vermelho - R$ 43,1/m² (variação de 31,3% em 2024);

Imbuí - R$ 42/m² (variação de 10,4% em 2024);

Pituba - R$ 41,9/m² (variação de 27,4% em 2024);

Graça - R$ 39,7/m² (variação de 19,2% em 2024);

Itaigara - R$ 35/m² (variação de 8,4% em 2024);