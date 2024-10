Preparativos para a eleição alteram rotina de Salvador

Urnas eletrônicas já foram lacradas para votação domingo - Foto: Uendel Galter/ Ag. A TARDE

A proximidade das eleições municipais de 2024 já começa a impactar o cotidiano de Salvador. Com a votação marcada para o próximo domingo, escolas que servirão como locais de votação estão fechando suas portas na sexta-feira para receber as urnas eletrônicas e organizar a estrutura necessária para o pleito. A suspensão das aulas atinge colégios públicos e privados, em um movimento que altera a rotina de milhares de estudantes.

“Muitos colégios públicos e privados que são locais de votação terão que suspender suas atividades para a realização da eleição”, conta Jaime Barreiros Neto, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

De acordo com Jaime, os preparativos estão dentro do cronograma, com as urnas eletrônicas prontas para serem distribuídas a partir do sábado. "As urnas já foram lacradas e sairão do Centro de Apoio Técnico (CAT), em Porto Seco Pirajá, para as escolas que servirão como locais de votação. Estamos finalizando a montagem das seções para garantir que tudo esteja funcionando normalmente no domingo", afirmou Barreiros.

Mudanças no trânsito

No dia da eleição, o transporte público funcionará em regime especial, com frota plena e passagens gratuitas, medida que já foi adotada nas últimas eleições de 2022. O objetivo é facilitar o deslocamento dos eleitores e garantir que todos possam exercer o direito ao voto. "Em Salvador, teremos ônibus circulando normalmente e de forma gratuita, cumprindo a determinação do Supremo Tribunal Federal", acrescentou Jaime Barreiros.

Outro fator que promete modificar a rotina dos soteropolitanos é o esquema de trânsito montado pela Transalvador para o domingo. Serão cerca de 110 agentes atuando em 60 viaturas, motocicletas e também a pé para controlar o fluxo de veículos nas proximidades dos maiores colégios eleitorais da cidade, como o Colégio Estadual Rotary, em Itapuã, que este ano é o maior local de votação de Salvador, com 41 seções e 18.188 eleitores.

O local desbancou o tradicional Colégio Luiz Viana Filho, que por anos foi o maior colégio eleitoral de Salvador. A unificação das seções de escolas próximas levou à concentração dos eleitores no Rotary, segundo informou o TRE-BA em nota.

Além da fiscalização nos pontos de votação, os servidores da Transalvador atuarão em vias estratégicas que registram grande movimentação, como as avenidas Mário Leal Ferreira (Bonocô), Reitor Miguel Calmon (Vale do Canela), Lima e Silva (Liberdade), Afrânio Peixoto (Suburbana), Cardeal da Silva (Federação), Anita Garibaldi, Silveira Martins (Cabula), Caetano Moura (Federação) e Saldanha Marinho (Caixa D'Água), garantindo que o trânsito flua de maneira eficiente durante o pleito.

Esquema de segurança

A segurança, como de costume, também será um dos pontos centrais desse processo eleitoral. A Operação Eleições 2024 contará com a participação de 34 mil policiais militares e bombeiros em toda a Bahia, além de 100 agentes da Guarda Municipal de Salvador. "Nossa equipe estará focada na segurança dos logradouros públicos e no apoio aos órgãos responsáveis pelo combate a crimes eleitorais. Teremos equipes distribuídas em pontos estratégicos, prontas para atuar em qualquer eventualidade", explicou o inspetor Marcelo Silva, da Guarda Municipal.

O planejamento das forças de segurança, realizado em parceria com o TRE e a Secretaria da Segurança Pública (SSP), envolve também o monitoramento por câmeras e a ativação dos Centros Integrados de Comando e Controle (CICC), que coordenarão as ações de diversas entidades de segurança e fiscalização.

Propaganda eleitoral

As campanhas eleitorais entram em sua reta final e até o próximo sábado os candidatos ainda podem realizar suas últimas movimentações. A partir do domingo, contudo, a propaganda estará proibida. Qualquer tentativa de boca de urna será considerada crime eleitoral, sujeito a denúncia por parte dos eleitores. "O TRE disponibiliza o aplicativo Pardal, onde os cidadãos podem denunciar irregularidades, como propaganda eleitoral no dia da votação. É uma ferramenta prática e direta para colaborar com a Justiça Eleitoral", esclareceu Barreiros.

A Guarda Municipal, por sua vez, recomenda que os eleitores tenham cautela ao circular nas proximidades dos colégios eleitorais. "Como em qualquer evento de grande aglomeração, é preciso ficar atento a furtos e oportunistas. Pedimos que as pessoas evitem levar objetos de valor e prestem atenção redobrada com seus pertences, especialmente celulares", alertou Marcelo Silva.

Recomendações gerais

A capital baiana conta com quase 2 milhões de eleitores, que devem se dirigir às urnas no próximo domingo. A expectativa é que o pleito em Salvador ocorra de forma tranquila, com a cidade preparada para receber os eleitores. Cerca de 24.000 mesários já foram treinados e estarão nas 19 zonas eleitorais da capital para garantir o bom andamento da votação. "Estamos confiantes de que tudo correrá bem, tanto pelo treinamento dos mesários quanto pela experiência acumulada de eleições anteriores", comentou Jaime Barreiros.

Para os eleitores, a principal recomendação do TRE-BA é baixar o aplicativo e-Título, que pode ser utilizado como documento de identificação, desde que o eleitor já tenha feito o cadastramento biométrico. Em Salvador, 93% dos eleitores estão com a biometria cadastrada, facilitando a identificação no dia da eleição. Quem não tiver o aplicativo pode apresentar um documento oficial com foto. Importante lembrar que o título de eleitor impresso não é obrigatório, mas pode ajudar a localizar a seção de votação mais rapidamente.

Com as urnas prontas, o esquema de segurança montado e o planejamento de trânsito em vigor, Salvador se organiza para garantir uma eleição tranquila e segura para todos os seus cidadãos.

