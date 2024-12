Primeira Igreja Batista do Brasil realiza evento no estádio de Pituaçu

- Foto: Reprodução

A Primeira Igreja Batista do Brasil realiza o evento "O Maior Milagre", no próximo dia 1º de dezembro de 2024, às 16h, no Estádio de Pituaçu, com o objetivo de reunir mais de 10 mil pessoas.

Liderada pelos Apóstolos Milton Ebenezer e Niara Souza, a igreja, que completou 144 anos de fundação no dia 15 de outubro, está localizada na Avenida Luís Vianna Filho.

Este será o segundo evento realizado pela Primeira Igreja Batista do Brasil no Estádio de Pituaçu, após a primeira edição em 2010. "Estamos esperando por um movimento de Deus como nunca visto antes", afirma um dos líderes da igreja.

Serviço:

Evento: O Maior Milagre

Data: 1º de dezembro de 2024

Horário: 16h

Local: Estádio de Pituaçu