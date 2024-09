Primeiro do Nordeste, McDonald's do Rio Vermelho é demolido

Funcionários devem ser realocados para outras unidades - Foto: Azure Araújo | Ag. A TARDE

O McDonald's do Rio Vermelho foi demolido na manhã desta quarta-feira, 11. A unidade foi a primeira da companhia norte-americana a chegar ao Nordeste, e esteve aberta desde então.



De acordo com informações de trabalhadores próximos ao local, um mercado será construído no lugar, onde um McDonald's também será incluído. Funcionários da unidade estão sendo realocados para outras unidades da rede.

Leia mais

>> Prédio desaba e destroços atingem carros no Pelourinho

>> Justiça toma decisão sobre DNA de suposto filho de Gugu; entenda



Ao portal A TARDE, a psicóloga Ivone, afirmou que esteve na inauguração da unidade e frequentava o local com frequência. “Ele tem uma história aqui em Salvador, o primeiro McDonald's da Bahia. Então, a gente fica preocupado, mas entende que o espaço está ocupando uma área privilegiada no Rio Vermelho, privilegiada e de fácil acesso".

Veja vídeo: