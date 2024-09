Produtor cultural é assassinado a facadas em Salvador

Phillipe Alves foi assassinado a facadas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O produtor cultural Phillipe Alves, de 29 anos, foi assassinado a facadas dentro do apartamento que morava, no bairro de Vila Canária, em Salvador. O corpo da vítima foi encontrado na manhã deste sábado, 24, após o irmão dele e um colega estranharem o cancelamento repentino de em uma reunião que ele havia marcado.

Ao irem atrás do produtor cultural pessoalmente, para saber o que realmente havia acontecido, eles encontraram Phillipe sem vida. A principal suspeita de amigos e familiares é que o crime tenha sido cometido pelo próprio namorado dele. A polícia investiga o caso e essa versão ainda não foi confirmada.

Pequenos detalhes apontaram para o crime

Uma série de atitudes suspeitas fizeram o irmão e um amigo de Phillipe Alves notarem que algo de errado havia acontecido. Eles receberam uma mensagem do produtor cultural dizendo que não conseguiria ir para a reunião do projeto "Talentos de Bairros", que ele mesmo havia ajudado a criar, por causa de um problema com o carro.

Ao lerem que o automóvel do produtor cultural havia quebrado e que ele teria que levar para consertar, os dois começaram a achar que uma outra pessoa teria enviado aquele recado. Foi assim que eles seguiram para o condomínio de Phillipe e perguntaram por ele ao segurança da portaria.

O funcionário do condomínio mandou mensagens para o morador para informar a chegada deles, mas recebeu a resposta de que ele não estava em casa. O irmão e o amigo do produtor cultural acreditam que ele já estava morto quando essa mensagem foi enviada.

Com o coração apertado, eles pediram para o segurança olhar se o carro da vítima ainda estava no estacionamento, e o automóvel realmente estava. Eles também viram as janelas do imóvel abertas e algumas lâmpadas acesas. Foi aí que o irmão de Phillipe Alves usou uma chave reserva para abrir a porta e, infelizmente, se deparou com a cena do crime.