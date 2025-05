Professor de basquete é acusado de estuprar alunos em Salvador

Paulo Henrique, acusado de estupro - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um professor de basquete está sendo acusado de estupra e aliciar menores que participam de um projeto social no bairro do Calabar, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, as vítimas relataram que Paulo Henrique usava seu projeto para ganhar a confiança de crianças e seus pais, antes de cometer os abusos.

Paulo é investigado por estupro qualificado, estupro de vulneral e violação sexual mediante fraude. Segundo uma vítima, que teria sido abusado por Paulo Henrique quando era menor de idade e hoje já é adulta, existem diversas crianças e adolescentes que foram vítimas do professor.

| Foto: Reprodução redes sociais

Atualmente, o educador está com mandado de prisão em aberto e é procurado pela polícia. Outras vítimas, que também já são adultas, estão colaborando com as investigações.

Em nota, a Polícia Civil afirma a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) instaurou um inquérito para apurar o caso. Segundo a polícia, depoimentos estão sendo colhidos e o homem é procurado. O caso está sendo investigado desde 2013.