Programa disponibiliza gratuitamente espaços culturais para produções

Kelvin Mendes, 26 anos, é um dos contemplados pela iniciativa - Foto: Shirley Stolze / Ag. A TARDE

Foi por meio do programa Ocupe Seu Espaço, da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), que o estudante de produção cultural na Universidade Federal da Bahia (Ufba) Kelvin Mendes, de 26 anos, e equipe conseguiram desenvolver e produzir o Ferrovias: Festival de Cinema do Subúrbio. “Em termos práticos, ser aprovado na convocatória nos proporcionou a estrutura necessária para que o evento acontecesse da melhor forma possível e gratuitamente – o que faz toda a diferença para pequenos produtores”, explica.

Lançado em 2017 para comemorar os dez anos da Diretoria de Espaços Culturais (DEC) – unidade vinculada à SecultBA –, o Ocupe Seu Espaço não é um mecanismo de financiamento ou concurso/edital, mas um instrumento simplificado de solicitação de pautas para ocupação de espaços culturais públicos do governo do Estado, voltado exclusivamente para propostas artístico-culturais. A décima convocatória foi realizada em julho e as propostas selecionadas vem ocupando desde 22 de agosto áreas internas e externas de espaços culturais da SecultBA pelo Estado.

A avaliação das propostas leva em consideração aspectos como o mérito artístico e relevância artístico-cultural, a viabilidade de execução, a experiência e qualificação dos profissionais e artistas envolvidos e a consonância com as políticas culturais.

Além disso, as análises das propostas são realizadas por comissão individualizada por espaço cultural, composta por convidados da sociedade civil, servidores da SecultBA e pelos coordenadores dos próprios espaços. “A aprovação representa uma validação formal da relevância de um projeto desenvolvido com muito trabalho coletivo e dedicação”, celebra Kelvin.

Além da gratuidade das pautas, as ações culturais contam com toda a infraestrutura disponível nesses centros de cultura e apoio das equipes técnicas da SecultBA. “Essa ação é parte do planejamento estratégico da SecultBA, além de responder ao cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual do Estado da Bahia, que inclui as ações de desenvolvimento dos fazeres culturais e das políticas públicas na dimensão territorial da cultura, e da democratização do acesso aos equipamentos culturais”, explica a superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura da SecultBA, Amanda Cunha.

Kelvin salienta a importância da democratização dos espaços culturais. “Para o público, iniciativas como o Ocupe Seu Espaço garantem a diversidade das produções culturais, ampliando o acesso a uma programação mais plural”, avalia. “Para os produtores, o programa é fundamental por viabilizar a realização de eventos ao assegurar o acesso não só aos espaços, mas também aos equipamentos necessários para que as produções aconteçam.”

O estudante e produtor conheceu o Ocupe Seu Espaço durante o processo de criação do Ferrovias – que mapeia e divulga produções cinematográficas realizadas por cineastas do Subúrbio de Salvador, além de destacar filmes que abordam essa região. Um dos grandes desafios do festival, recorda Kelvin, foi encontrar locais com infraestrutura adequada para realizar o evento no subúrbio, uma região historicamente negligenciada.

“Um dos poucos espaços adequados para receber o festival é o Centro Cultural Plataforma, gerido pela SecultBA”, comenta Kelvin. “Por isso, considero essa iniciativa essencial para garantir que produtores locais tenham acesso a esses espaços, especialmente porque muitas produções não dispõem de recursos financeiros suficientes para custear pautas em grandes centros culturais ou arcar com todos os equipamentos necessários.”

Dança

Com a dança fazendo parte de sua vida desde a infância, a professora de dança e massoterapeuta Ariele Lima dos Santos, de 29 anos, foi instrutora de dança de salão no Centro de Cultura Adonias Filho de Itabuna, no sul baiano, durante 11 meses pelo Ocupe Seu Espaço.

“A dança me proporciona momentos de autoconhecimento, novas percepções sobre meu corpo, minha mente e como usá-la em momentos em que me sinto perdida”, comenta Ariele. “Poder transmitir essa sensação me traz muita alegria. Esse é o poder transformador da arte.” Após o período como instrutora, agora Ariele aprende novos ritmos com outros instrutores convocados pelo Ocupe Seu Espaço.

Para a professora de dança, a oportunidade de acessar esses centros de cultura é o que torna o Ocupe Seu Espaço importante para os jovens e as comunidades. “Além de oferecer oportunidades de aprendizado, esses projetos promovem o desenvolvimento profissional, criatividade e engajamento social, ampliando horizontes”, afirma. “Investir em educação, trabalho e cultura é investir no futuro do nosso estado.”

Outro ponto de destaque do Ocupe Seu Espaço está no fortalecimento que ele traz aos artistas, dando um local equipado para divulgar seu trabalho. “Além da produção, o governo fomenta a cultura e também ajuda, de certa forma, esses artistas financeiramente, já que não há nenhum tipo de cobrança de pauta quando eles são convocados a ocupar os espaços”, explica o coordenador do Centro de Cultura Amélia Amorim (Feira de Santana), Marcus Vinícius Bittencourt Lopes.

Além disso, o programa beneficia os próprios equipamentos culturais, incentivando a ocupação contínua de salas de espetáculos e galerias em todo o Estado. “O ‘Ocupe’ permite que a gente ofereça à comunidade uma gama diversa de atividades culturais: capoeira, apresentações de dança e de teatro, shows e por aí vai – e isso dinamiza o espaço e faz com que essa cultura seja diversificada o suficiente para atender a todos os gostos culturais em nossa cidade e território”, garante o coordenador.