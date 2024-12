Programa Prosseguir apoia a permanência na universidade

Programa Prosseguir foi criado em 2019 - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O programa Prosseguir foi criado em 2019 pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), ONG nacional que produz conhecimento, desenvolve e executa projetos para a promoção da igualdade de raça e de gênero.

Voltado para estudantes de instituições públicas e privadas, o programa está na quinta edição e foi ampliado para o litoral sul da Bahia e Brasília, que se juntaram ao Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Belém e Manaus.

“Infelizmente, muitas pessoas negras que ingressam no ensino superior não conseguem permanecer e os motivos são diversos, entre eles a dificuldade de conciliar estudos e trabalhos, de custear transporte para ir às aulas e residir em Salvador, no caso de estudantes do interior”, afirma Alana Barbosa Brito Silva, 30 anos.

Ela integra a equipe de coordenação do Prosseguir em Salvador, juntamente com as professoras da Ufba Edilza Sotero e Rebeca Sobral. Estudante da Faculdade de Letras da Ufba, Alana foi da primeira turma do programa em Salvador.

Conclusão dos estudos

Ela explica que o Prosseguir é fundamental para viabilizar que pessoas negras concluam seus estudos e construam outras oportunidades acadêmicas e profissionais, além de criar uma rede de apoio entre elas.

“A permanência universitária não se restringe apenas à questão financeira. É também sobre bem-estar, saúde mental, rede de apoio, viabilizar acessos, segurança psicológica para aprender, errar e tentar outra vez”, enumera.