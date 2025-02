Projeto "Aqui tem SAC" funciona em parceria com Delegacia em Salvador

Superintendente, Flávio Machado explica como funciona parceria com SAC - Foto: Victoria Isabel

Foi anunciado na manhã desta terça-feira, 21, a nova parceria entre a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin) e o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), chamado de “Aqui tem SAC”.

Segundo o superintendente, Flávio Machado, a parceria já acontece também na Delegacia de Adolescente Infrator (DAI) e na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente e ambas funcionam como piloto desse modelo.

Ainda de acordo com Flávio Machado, a parceria “consiste basicamente em levar os quatro pilares da SAC, que hoje em todos os postos, o cidadão que vai ao posto SAC já reconhece muito bem”. Entre os serviços estão o atendimento e acolhimento ao cidadão, a parte de tecnologia com o sistema de emissão de senha para fazer a fila do atendimento e o treinamento.

O superintendente reforçou como o projeto foi desenvolvido junto a Polícia Civil para reestudar o desenho da delegacia e pensar formas mais eficientes de acolher o cidadão. “Qual é a melhor forma dele [cidadão] chegar para ser melhor atendido, melhor acolhido, de forma mais discreta, de forma mais confortável”, desenvolveu Flávio Machado, que também destacou a questão do atendimento às mulheres vítimas de violência.

De acordo com Flávio Machado, a ação qualifica os atendentes do SAC para atender os cidadãos da melhor forma com uma escuta melhor para receber a denúncia e encaminhar a ocorrência.

Para o superintendente, o projeto traz eficiência ao serviço, principalmente do investigador, que ao invés de ficar preso ao atendimento dentro da unidade policial pode ser liberado para prestar serviço na rua.