Projeto que utiliza plástico para recuperar corais da Baía de Todos-os-Santos vence premiação

Berçários de plásticos geram alta de corais na Baía de Todos-os-Santos - Foto: Divulgação

O projeto Corais de Maré, que utiliza tecnologia inédita para promover a recuperação de corais nativos da Baía de Todos-os-Santos, venceu o Prêmio Bahia Sustentável 2024, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), do Governo do Estado, na categoria Ideia Sustentável, subcategoria Pesquisa Ambiental. A cerimônia de premiação foi realizada nesta quarta-feira (29), no auditório da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

Promovido pela Carbono 14 com patrocínio da Braskem e em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o Instituto de Pesca Artesanal, o Corais de Maré utiliza o plástico e outros materiais para potencializar o crescimento da espécie de coral Millepora alcicornis. O material compõe a estrutura que fixa os corais nas sementeiras.

“São 15 anos dedicados ao trabalho de conservação da vida marinha e há três anos, mais especialmente com o projeto Corais de Maré, na recomposição de corais nativos da Baía de Todos-os-Santos. O Prêmio Bahia Sustentável vem coroar esse trabalho de muita pesquisa e que já nos rende resultados muito positivos e que tem tudo para se tornar referência internacional pela técnica inovadora no restauro dos recifes de coral”, afirma o CEO da Carbono 14, José Roberto Caldas, mais conhecido como Zé Pescador.

A conquista é compartilhada pela gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, Magnólia Borges. “Estamos muito felizes com esse reconhecimento do Corais de Maré, que é excelente exemplo de como o plástico tem potencial para melhorar a vida das pessoas e impactar positivamente o meio ambiente”, destaca.

Alessandra Silva das Neves, diretora-presidente do Instituto de Pesca Artesanal de Ilha de Maré (IPA), Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia e Zé Pescador, CEO da Carbono 14 | Foto: Divulgação

Concorreram na mesma subcategoria do Corais de Maré, os projetos Recuperação de Manguezal no Baixo Sul e Tirando o PSA do Papel: estratégias para implementação de programas municipais de pagamento por serviços ambientais na Bahia.

Importância ambiental

Os recifes de corais são ecossistemas ricos que abrigam cerca de 25% da biodiversidade marinha global, servindo de moradia para 65% dos peixes e representando a geração de 50% do oxigênio produzido no planeta. Na Baía de Todos-os-Santos, a quantidade de corais nativos foi reduzida em 50% desde 2003, de acordo com levantamento de pesquisadores da UFBA.

Diante deste cenário, a Carbono 14 desenvolveu uma tecnologia inovadora, com uso do poliacetal, um tipo de plástico resistente, para conseguir recuperar os corais nativos. O material demonstrou maior êxito nos experimentos de aceleração de crescimento, possibilitando uma redução de 50% no tempo de desenvolvimento do coral nativo, avançando de 7 cm em seis meses para os mesmos 7 cm em apenas três meses. Por isso, esse material foi o escolhido para ser usado nas 2.285 sementeiras que foram implantadas ao logo dos três anos do projeto, em uma área de 6 mil metros quadrados na Baía de Todos-os-Santos.