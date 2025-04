Protagonismo: mulheres se destacam como líderes e empreendedoras

- Foto: Arquivo pessoal

Se há alguns anos enxergar mulheres assumindo o protagonismo feminino em cargos de liderança parecia uma realidade inalcançável, hoje, apesar de ainda não ser equiparado a quantidade de homens ocupando cargos de chefia, o público feminino tem se destacado cada vez mais e acessando espaços de comando, seja no ambiente corporativo ou por meio do empreendedorismo.

Prova disso são os próprios dados: o Brasil é o 10º país com mais mulheres em cargos de liderança, segundo o estudo “Women in Business: Caminhos para a equidade”. Se olhar a longo prazo, a aplicação será ainda melhor, conforme o estudo Global Mega Trends 2030, da consultoria Frost & Sullivan, que prevê em 2030 as mulheres mudando significativamente o panorama da força de trabalho. A expectativa é que a taxa de participação média feminina seja de mais de 40%, adicionando cerca de 100 milhões de mulheres trabalhadoras à economia global.

E Salvador faz parte disso. Na capital baiana, já encontramos exemplos de mulheres líderes e empreendedoras, como é o caso da Lara Morel, CEO da LightHouse Hub, um ecossistema de inovação localizado na capital baiana, que tem se tornado um dos maiores espaços de desenvolvimento para startups, especialmente para aquelas fundadas e comandadas por mulheres. Junto com a CFO Luciana Leão, elas mantêm de pé o protagonismo feminino atrelada ao empreendedorismo, oferecendo suporte estratégico, infraestrutura moderna e conexões valiosas para startups de todo o Brasil, com um olhar atento e um forte impacto no Nordeste.

“A liderança feminina é uma força que transforma o mercado de tecnologia e inovação. No LightHouse Hub, temos a honra de apoiar empreendedoras e líderes que estão não apenas criando negócios, mas também moldando o futuro da economia brasileira”, pontuou Lara. Em entrevista ao Portal A TARDE, a CEO contou ainda que essa cultura é disseminada dentro do próprio ambiente, onde há forte presença de mulheres no corpo de funcionários.

Lara Morel, CEO da LightHouse Hub | Foto: Arquivo pessoal

“Nós somos o maior hub de tecnologia e inovação do Norte e Nordeste. Somos premiados pela Startup Awards como o sétimo hub nacional em termos de educação, trilha de conteúdo. A gente foca muito em empreendedorismo, não só para startups, mas também para potencializar o Nordeste em questões empresariais. E, obviamente, a gente tem uma pauta feminina também dentro do Hub. Hoje a grande maioria das nossas funcionárias são mulheres, e esse resultado veio de forma extremamente orgânica. Temos duas mulheres nos dois maiores cargos de liderança dentro do Hub hoje, que sou eu como CEO e a minha CFO, que é a Luciana Leão".

Então a gente vem construindo muito e potencializando mulheres cada vez mais fortes, cada vez mais independentes, ganhando a sua força e seu espaço dentro do ambiente corporativo, onde a gente tem aprendido a ocupar o nosso espaço e sermos valorizadas também Lara More, CEO da LightHouse Hub

Mulheres protagonistas são aquelas que assumem a responsabilidade por suas vidas, inspiram outras mulheres e transformam a realidade. Elas estão presentes em diversos campos da sociedade, como o mundo do trabalho, o empreendedorismo e as comunidades. Além de tomar as rédeas da própria vida, o protagonismo feminino permite que elas estejam em lugares de poder, em que suas ações repercutem em toda a sociedade.

A founder da startup POS Controle, Andrea Vieira, traduz esse poder ao estar à frente de uma empresa que busca inovar e escalar um modelo de negócios. Com presença em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, a operação da startup foi iniciada em 2014, com o primeiro sistema de ponto de venda (PDV), embarcado em máquinas de cartões de crédito modelo Smart, que reduz custo da operação. Através da tecnologia, um ambiente majoritariamente masculino, Andréa viu a oportunidade de desenvolver estratégias que facilitam a vida de outras empresas.

“As mulheres têm uma habilidade incrível de se adaptar, acolher e gerenciar diferentes desafios ao mesmo tempo. No mundo corporativo, isso se reflete em lideranças que unem estratégia e empatia, criando equipes mais colaborativas e ambientes mais inovadores”, diz Andrea Vieira, founder da startup POS Controle.

Andrea Vieira junto com a equipe da startup POS Controle | Foto: Arquivo pessoal

Segundo Andrea, o PDV “dispensa todos os equipamentos do ponto de venda, amplia mobilidade dentro e fora da loja física, melhora a experiência de compra, registra os produtos vendidos, emite as notas fiscais, ficha e pedidos, gera relatórios e gráficos on-line das vendas, diminui lixo eletrônico e uso de energia elétrica, além de agregar inteligência de dados no processo de gestão comercial dos clientes”.

Desafios e paradigmas

Se ainda existe disparidade em relação a presença feminina em cargos de liderança, no setor tecnológico a diferença fica ainda mais evidente. Apesar dos pequenos avanços, os dados ainda são impactantes: 83,3% deste mercado é composto por homens, enquanto as mulheres ocupam apenas 12,3% dos cargos de tecnologia, segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

"Eu fiz faculdade muito nova, com 17 anos. Decido cursar computação porque sabia que não queria medicina, nem direito. Mas sempre tive muita facilidade com matemática e achava interessante o universo da computação, da tecnologia. Então trilhei esse caminho. Mas desde essa época, eu já era minoria. Em uma turma inteira, apenas 5% era mulheres. Eu venho desse ambiente há muito tempo. Nunca me intimidei, apesar do desafios. Meu pai já era empreendedor, então herdei esses espírito de empreender com ele, junto com o gosto pela tecnologia".

Claro que a gente sempre percebe um olhar diferente, um questionamento se seremos tão boas na área, mas sinceramente, eu não me abati com isso e só segui, caminhando até onde cheguei hoje. Fui demitida de uma empresa, então segui empreendendo no ramo ao lado dos meus sócios" Andrea Vieira, founder da startup POS Controle

Entre alguns desafios das mulheres que seguem no setor de tecnologia estão salários desiguais, sub-representação e dificuldades para conseguir financiamento, de acordo com um relatório global Web Summit, um estudo sobre mulheres na tecnologia. feito pelo Web Summit, e contou com a participação de mais de

De mil mulheres entrevistadas, cerca de 29,6% das entrevistadas destacaram a dificuldade em obter financiamento como um dos principais obstáculos para iniciar um negócio, refletindo uma tendência global em que startups lideradas por mulheres lutam para atrair capital de risco. Além disso, mais da metade das participantes relataram a escassez de mulheres em cargos de liderança, e 51% sentem que são injustamente compensadas em comparação com os homens.

"O número joga muito contra a gente. Os números de investidores que investem em startups lideradas por mulheres é muito menor do que o número de investidores que investem em outras lideradas por homens. Além de termos temos muito menos mulheres dentro, ocupando esses cargos de liderança. Mas entendo que é um desafio como para qualquer segmento. Então é importante manter a sua posição, a sua liderança, porque tem espaço para todo mundo. Aos poucos, vamos quebrando as barreiras", pontuou Lara Morel, CEO da LightHouse Hub

Segungo Lara, o LightHouse Hub tem desempenhado um papel essencial no fortalecimento do empreendedorismo no Nordeste, oferecendo soluções inovadoras e apoiando a diversificação de ideias e lideranças. Com conexões em todo o país, o hub também colabora para o desenvolvimento de uma economia mais inclusiva, refletindo o crescente papel das mulheres no comando das empresas e projetos.