Quem são os Ratos da Pista? Conheça os motoristas que estão parando Salvador

Quem circula pelas ruas de Salvador já deve ter reparado em um detalhe que vem se tornando cada vez mais comum no trânsito: carros com um adesivo estampando um escudo e o nome “Ratos da Pista”. Esse grupo composto por motoristas de aplicativos está por trás de manifestações recentes na capital baiana.

A presença crescente do símbolo dos Ratos da Pista tem despertado a curiosidade de muitos soteropolitanos, que tentam entender o que está por trás da identificação.

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O que você vai ler nesta reportagem Grupo de motoristas de aplicativo chamado Ratos da Pista se destaca em Salvador com adesivos identificadores.

se destaca em Salvador com adesivos identificadores. Criado em 2025 , o grupo já conta com mais de 5 mil membros em vários grupos de WhatsApp.

, o grupo já conta com mais de membros em vários grupos de WhatsApp. O grupo mobiliza motoristas contra o aumento de combustíveis e questionam mudanças propostas na regulamentação do trabalho por aplicativos.

O adesivo simboliza identidade e pertencimento à comunidade de motoristas, promovendo a união entre eles.

O emblema, que aparece em carros de diferentes modelos e regiões da cidade, tem despertado a curiosidade dos soteropolitanos. Afinal, quem são esses motoristas? O que significa fazer parte do grupo? E por que a presença deles parece crescer a cada dia?

Por trás do adesivo, existe uma organização formada por motoristas e entregadores por aplicativo que tem ganhado força. O coletivo “Ratos da Pista” foi criado em 2025 e, desde então, vem ampliando rapidamente sua base de participantes.

Crescimento nas redes e nas ruas

Parte desse crescimento pode ser percebida tanto no ambiente digital quanto nas ruas. Atualmente, o grupo conta com mais de 5 mil membros distribuídos em cerca de 15 grupos de WhatsApp, onde os participantes mantêm comunicação constante.

Nesses espaços, motoristas compartilham informações sobre o dia a dia da profissão, trocam alertas, pedem ajuda e oferecem suporte uns aos outros em tempo real, uma dinâmica que ajuda a explicar a forte adesão ao movimento.

No Instagram, o perfil do grupo já ultrapassa a marca de 32 mil seguidores | Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Nas redes sociais, o alcance também impressiona. No Instagram, o perfil do grupo já ultrapassa a marca de 32 mil seguidores, reunindo não apenas motoristas, mas também pessoas interessadas em entender o funcionamento da iniciativa.

Esse crescimento acelerado tem reflexo direto no trânsito: quanto mais motoristas aderem ao grupo, maior é a quantidade de veículos identificados com o adesivo, o que reforça a sensação de presença constante nas ruas da cidade.

União como principal proposta

De acordo com os próprios integrantes, o objetivo central dos “Ratos da Pista” é simples: criar uma rede de apoio entre profissionais que, muitas vezes, enfrentam desafios semelhantes no dia a dia.

"Os Ratos da pista hoje, nada mais nada menos, é um grupo, um grupo de motoristas por aplicativo que cuida de motoristas por aplicativo. O crescimento hoje dos Ratos da Pista não é devido a questões políticas, nem a questões ideológicas, é questão de união mesmo", afirmou um motorista à reportagem de A TARDE.

A declaração é de Adriano Santos, um dos representantes do grupo, que destaca o caráter coletivo da iniciativa e o afastamento de pautas políticas ou ideológicas.

Adriano Santos, um dos representantes do grupo | Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

"É uma categoria, um grupo que se propôs a cuidar uns dos outros, porque a gente não tem amparo do governo, a gente não tem amparo do município, a gente não tem amparo do legislativo, e os Ratos da Pista foram o único amparo que os motoristas de aplicativo encontraram", completou o motorista.

Segundo o profissional, a falta de suporte institucional foi um dos fatores que impulsionaram a criação e o fortalecimento do grupo, que passou a funcionar como uma rede de proteção informal entre os profissionais.

Além das ruas: ações sociais e mobilizações

O alcance dos “Ratos da Pista” não se limita ao universo dos aplicativos. O grupo também tem promovido ações sociais e participado ativamente da mobilização da categoria em Salvador.

"Além das questões sociais que os Ratos da Pista hoje propuseram à sociedade, como na Páscoa, quando foi feita uma mobilização para entregar chocolate em bairros periféricos, onde a sociedade não tem acesso a uma coisa tão simples, os Ratos da Pista hoje têm levado esse benefício aí para a galera", continuou o integrante do grupo de motoristas.

| Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

Além das iniciativas solidárias, o grupo esteve à frente da convocação de trabalhadores para manifestações realizadas na capital baiana ao longo do mês de março. Uma das principais mobilizações ocorreu contra o aumento no preço dos combustíveis e a carga tributária sobre o setor.

O protesto reuniu motoristas em pontos estratégicos da cidade, com concentração em regiões como a Rótula do Abacaxi e o Iguatemi, causando retenções e lentidão em vias de grande circulação.

O ato teve início por volta das 9h30, com saída da Avenida Heitor Dias em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB), conforme divulgado previamente pelos organizadores.

Durante a mobilização, além das críticas ao valor da gasolina, os participantes também cobraram mudanças na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre os combustíveis. A categoria defendeu a redução do tributo estadual como forma de amenizar os custos operacionais, que, segundo os trabalhadores, vinham registrando aumento.

Já nesta terça-feira, 14, uma nova mobilização foi convocada pelo grupo, desta vez em adesão a um movimento nacional contra o Projeto de Lei Complementar (PLP 152/25), que trata da regulamentação do trabalho por aplicativos no Brasil.

Mobilização nesta terça-feira, 14 | Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Na capital baiana, a concentração começou às 9h, na região da balança do Centro Administrativo da Bahia. Por volta das 11h30, motoristas e motociclistas saíram em comboio pela Avenida Paralela em direção à região do Iguatemi.

Entre os principais pontos de insatisfação está o texto do projeto, que, na avaliação de parte dos motoristas e entregadores, apesar de prever direitos, pode impactar a autonomia e a dinâmica atual da atividade.

Identidade e pertencimento

Mais do que um grupo de apoio, os “Ratos da Pista” também se tornaram um símbolo de identidade para muitos motoristas por aplicativo. O adesivo, que inicialmente desperta curiosidade, funciona como um marcador de pertencimento dentro da categoria.

Para quem participa, fazer parte do coletivo significa estar inserido em uma rede que compartilha experiências, desafios e soluções.

Ratos da pista é sobre entender as nossas demandas, é sobre pertencer e apoiar Adriano Santos - motorista de aplicativo

A fala de um dos integrantes resume o sentimento de quem vê no grupo mais do que uma organização: uma comunidade.