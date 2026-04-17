Reforma do Plano Inclinado Liberdade-Calçada começa na próxima semana

Requalificação vai modernizar o equipamento. - Foto: Ascom / Semob

A requalificação do Plano Inclinado Liberdade-Calçada (PILC) terá início na próxima quarta-feira, 22. A intervenção terá duração de 45 dias e tem como objetivo modernizar o equipamento, ampliando a segurança, a eficiência operacional e o conforto para os passageiros.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), os serviços incluem a requalificação completa dos bondinhos e da estação, com intervenções na parte elétrica, substituição de janelas e rodas, recuperação estrutural, troca de piso e nova pintura. A iniciativa integra o conjunto de ações da pasta voltadas à manutenção preventiva e à melhoria contínua dos equipamentos públicos de mobilidade.

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Para viabilizar a execução das obras, o funcionamento do ascensor será temporariamente suspenso durante o período de intervenção. Como alternativa, a Semob disponibilizará uma linha gratuita para atender os usuários do sistema.

Linha especial

A linha especial C008 – Plano Inclinado Liberdade-Calçada Circular vai operar de segunda a sexta, das 6h às 18h20 e aos sábados, das 7h às 13h. O serviço será gratuito durante todo o período de obras.

Na Liberdade, o embarque será realizado no ponto localizado em frente ao acesso do PILC. Já na Calçada, os usuários poderão embarcar na esquina da via de acesso ao equipamento, na Rua Nilo Peçanha.