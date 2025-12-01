Plano Inclinado Gonçalves volta a operar ligando Cidade Alta e Baixa

- Foto: Divulgação / Semob

O Plano Inclinado Gonçalves voltou a funcionar nesta segunda-feira, 1º, retomando um dos serviços mais tradicionais e importantes de conexão entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. O equipamento passou por um processo de requalificação para aumentar a segurança, a eficiência e o conforto dos usuários.

Durante o período de obras, houve troca de peças dos bondes, nova pintura, substituição de gradis e uma série de melhorias estruturais e de manutenção, modernizando o sistema e prolongando sua vida útil.

O secretário de Mobilidade, Pablo Souza, destacou o trabalho contínuo da Prefeitura em revitalizar os ascensores da capital. “Essa é apenas uma das várias intervenções que estamos promovendo nos ascensores. Nosso objetivo é preservar o patrimônio histórico, mas sobretudo oferecer um transporte seguro e eficiente preservando seu caráter histórico”, afirmou.

Além do Plano Inclinado Gonçalves, a Semob já tem programada a requalificação do Plano Liberdade-Calçada. A pasta também iniciou intervenções no Pilar, que já passa por pintura completa das fachadas e terá melhorias futuras nos bondes. Segundo a gestão municipal, as ações reafirmam o compromisso com a modernização e manutenção dos ascensores.

Em fevereiro deste ano, o Elevador Lacerda foi totalmente entregue após uma reforma estrutural e a modernização das cabines. Na ocasião, Pablo Souza enfatizou a importância da continuidade dessas ações. “Após a maior requalificação da história já realizada no Elevador Lacerda, seguimos avançando com melhorias estruturais em outros equipamentos igualmente importantes para a mobilidade urbana e a integração entre Cidade Alta e Cidade Baixa”, destacou.

O Plano Inclinado Gonçalves funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 13h. A tarifa permanece gratuita.