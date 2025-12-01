Verão? Confira a previsão do tempo para 1ª semana de dezembro em Salvador

No sábado, 4, o dia começará com sol - Foto: Denisse Salazar/Ag. A TARDE

A primeira semana de dezembro em Salvador será marcada por tempo quente, períodos de sol predominante e aumento progressivo das chances de chuva, segundo divulgado pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) nesta segunda-feira, 1º.

De acordo com o órgão, a atuação de uma massa de ar quente e seca deve manter o tempo estável nos primeiros dias do período, com céu parcialmente nublado e baixa probabilidade de chuva. No entanto, a passagem de uma frente fria ao longo da semana pode favorecer a ocorrência de pancadas isoladas, principalmente a partir de sexta-feira, 5.

Confira previsão

A segunda-feira, 1º, e a terça, 2, terão sol entre nuvens, ventos moderados entre 27 km/h e 28 km/h e chances de chuva de apenas 20%. As temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C.

Na quarta, 3, e quinta-feira, 4, o vento ganha intensidade, podendo chegar a 37 km/h e 38 km/h, classificados como fortes pela Codesal. As chances de chuva sobem para 30%, mas o sol ainda predomina. As temperaturas seguem estáveis, entre 22 °C e 32 °C.

A partir de sexta, o cenário muda. A probabilidade de chuva sobe para 40%, com ventos fortes de até 36 km/h. As temperaturas ficam entre 22 °C e 30 °C.

Fim de semana

O sábado, 6, e o domingo, 7, serão os dias mais instáveis da semana. A previsão aponta 60% de chance de chuva em ambos os dias, ventos moderados e temperaturas variando entre 22 °C e 28 °C.

A Codesal reforça que, em caso de emergência, a população deve acionar o telefone 199.