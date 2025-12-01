VLT de Salvador: primeiro trem chegará antes do previsto e antecipa testes

Primeiro trem do VLT de Salvador - Foto: Joá Souza | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) surpreendeu ao anunciar a antecipação da chegada dos novos trens do VLT (Veículo Leve sob Trilhos) de Salvador. O primeiro vagão estava previsto para chegar na próxima sexta-feira, 5, como antecipado pelo Portal A TARDE.

"[...]. Eu acabei de saber aqui agora que é possível que o VLT chegue antes do dia 5. Eu ia entregar no dia 5. Já antecipei um dia, tomara que dê certo," disse, após a abertura da Fenagro (Feira Nacional da Agropecuária), no Parque de Exposições, em Salvador.

Sendo assim, o primeiro trem do modal pode chegar na capital baiana no dia 4 de dezembro, quando inicia os testes imediatos com os carros nos trilhos do transporte.

Um segundo trem também chegará em Salvador para reforçar a frota do modal, como também já foi anunciado por A TARDE.

"A gente poder entregar um trem, um carro, o outro virar até o final do ano. Mas o que importa para mim é que esse [primeiro trem] que está chegando, esses dois de dezembro, já é para fazer os testes tanto nos próprios trens, quanto nos trilhos, no barulho, no processo das paradas, tudo isso. Parte de segurança, de iluminação, de ar-condicionado", explicou o governador.

Data final: VLT rodando 'de verdade'

A expectativa inicial do administração estadual era de que o VLT começasse a rodar pela cidade nos primeiro meses de 2025, contudo, o governador alertou que a complexidade da obra exige um período mais rigoroso de checagens.

Jerônimo explicou que os testes envolvem todos os sistemas – desde a segurança e o ar-condicionado até a integração com os trilhos e as paradas – e que isso demanda tempo.

"Eu fiquei muito, sabe, tenso, querendo que esses trens já começassem a rodar em fevereiro, março, mas eu entendi lá que é preciso, em torno de cinco a seis meses, fazer teste, fazer conceitos. Então, a expectativa nossa é que em junho, julho, com fé em Deus, a gente já possa ver os trens rodando de verdade."

Com isso, a nova previsão oficial é de que o VLT de Salvador inicie as operações plenas entre junho e julho de 2026.

"O que vocês verão agora em fevereiro e março, eu espero que isso aconteça, já são trechos curtos para que a empresa possa fazer já os testes," completou.

VLT de Salvador: confira cronograma completo do operação

Dezembro de 2025: chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho);

chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho); Janeiro de 2026: início dos testes do 1º VLT;

início dos testes do 1º VLT; Junho de 2026: primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs;

primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; Dezembro de 2026: 17 composições em Salvador;

17 composições em Salvador; Janeiro de 2027: início da operação comercial do primeiro trem;

início da operação comercial do primeiro trem; Junho de 2027: 26 composições em Salvador;

26 composições em Salvador; Dezembro de 2027: 35 composições em Salvador;

35 composições em Salvador; Março de 2028: todas as 40 composições entregues;

todas as 40 composições entregues; Julho de 2028: conclusão dos testes da frota completa e expectativa de início da operação comercial plena.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.

Fenagro 2025

