Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AVANÇO NA MOBILIDADE

VLT de Salvador: obras em Águas Claras prepara bairro como polo de transporte

Local recebe obras de subestação do modal, além da Nova Rodoviária de Salvador

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

01/11/2025 - 15:21 h
Trilhos do VLT de Salvador
Trilhos do VLT de Salvador -

O bairro de Águas Claras, em Salvador, local que vai abrigar a Nova Rodoviária e o VLT da capital baiana, passará por uma série de obras para adequar o espaço à chegada do novo modal sobre trilhos.

Neste sábado, 1, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou a autorização para a desapropriação de 4.462,60m², situada na Via Regional, para a implantação de uma subestação do VLT de Salvador, como consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A subestação em questão trata-se sobre a parte elétrica do sistema, conforme informou a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), responsável pela obra do transporte, ao Portal A TARDE.

Já a Via Regional, uma das importantes vias da cidade por fazer ligação com os bairros populosos, que vai além de Águas Claras, e atende também São Marcos, Novo Marotinho e Castelo Branco, também é crucial para a passagem de ônibus e faz conexão com dois importantes terminais:

  • Águas Claras;
  • Pirajá.

Questionado se as obras vão modificar o fluxo de veículos e passageiros que transitam na região, a CTB negou. “Trata-se de uma área remanescente, localizada do Terminal Rodoviário de Águas Claras. A intervenção não causará impacto no trânsito e nem no cotidiano da população local”, disse, em nota.

Leia Também:

Bahia ganha verba milionária para acelerar obras do VLT de Salvador
Fim de barulho nos trilhos? VLT de Salvador usa pneus velhos contra ruídos
VLT de Salvador ganhará extensão que ligará a Baixa do Fiscal ao Retiro

A expectativa do governo é concluir parte do traçado até dezembro, possibilitando o início dos testes de circulação dos trens no Subúrbio Ferroviário ainda neste ano. O cronograma prevê que o primeiro trecho entre em operação assistida a partir de julho de 2026.

Confira o cronograma completo:

  • Dezembro de 2025: chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho).
  • Janeiro de 2026: início dos testes do 1º VLT.
  • Junho de 2026: primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes.
  • Dezembro de 2026: 17 composições em Salvador.
  • Janeiro de 2027: início da operação comercial do primeiro trem.
  • Junho de 2027: 26 composições em Salvador.
  • Dezembro de 2027: 35 composições em Salvador.
  • Março de 2028: todas as 40 composições entregues.
  • Julho de 2028: conclusão dos testes da frota completa e expectativa de início da operação comercial plena.

Bahia ganha verba milionária para acelerar obras do VLT de Salvador

Uma notícia boa para a mobilidade da Bahia! O estado já tem recursos em caixa para acelerar as obras do VLT de Salvador.

Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou um contrato de crédito de R$ 600 milhões com a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

O empréstimo foi autorizado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em maio deste ano. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, que antecipou informações ao A TARDE em abril, a maior parte da verba milionária será destinada a investimentos em mobilidade urbana, com foco nas obras do VLT.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Águas Claras Salvador VLT de Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Trilhos do VLT de Salvador
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Trilhos do VLT de Salvador
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Trilhos do VLT de Salvador
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Trilhos do VLT de Salvador
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x