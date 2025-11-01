VLT de Salvador: obras em Águas Claras prepara bairro como polo de transporte

Trilhos do VLT de Salvador - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O bairro de Águas Claras, em Salvador, local que vai abrigar a Nova Rodoviária e o VLT da capital baiana, passará por uma série de obras para adequar o espaço à chegada do novo modal sobre trilhos.

Neste sábado, 1, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou a autorização para a desapropriação de 4.462,60m², situada na Via Regional, para a implantação de uma subestação do VLT de Salvador, como consta no Diário Oficial do Estado (DOE).

A subestação em questão trata-se sobre a parte elétrica do sistema, conforme informou a Companhia de Transportes da Bahia (CTB), responsável pela obra do transporte, ao Portal A TARDE.

Já a Via Regional, uma das importantes vias da cidade por fazer ligação com os bairros populosos, que vai além de Águas Claras, e atende também São Marcos, Novo Marotinho e Castelo Branco, também é crucial para a passagem de ônibus e faz conexão com dois importantes terminais:

Águas Claras;

Pirajá.

Questionado se as obras vão modificar o fluxo de veículos e passageiros que transitam na região, a CTB negou. “Trata-se de uma área remanescente, localizada do Terminal Rodoviário de Águas Claras. A intervenção não causará impacto no trânsito e nem no cotidiano da população local”, disse, em nota.

A expectativa do governo é concluir parte do traçado até dezembro, possibilitando o início dos testes de circulação dos trens no Subúrbio Ferroviário ainda neste ano. O cronograma prevê que o primeiro trecho entre em operação assistida a partir de julho de 2026.

Confira o cronograma completo:

Dezembro de 2025: chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho).

chegada do primeiro trem a Salvador, inauguração do pátio de recepção e via de testes, e chegada do segundo trem com visual padrão (cinza com detalhes em azul e vermelho). Janeiro de 2026: início dos testes do 1º VLT.

início dos testes do 1º VLT. Junho de 2026: primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes.

primeira composição testada; início dos testes em série com os demais VLTs; população já poderá visualizar o trem em operação de testes. Dezembro de 2026: 17 composições em Salvador.

17 composições em Salvador. Janeiro de 2027: início da operação comercial do primeiro trem.

início da operação comercial do primeiro trem. Junho de 2027: 26 composições em Salvador.

26 composições em Salvador. Dezembro de 2027: 35 composições em Salvador.

35 composições em Salvador. Março de 2028: todas as 40 composições entregues.

todas as 40 composições entregues. Julho de 2028: conclusão dos testes da frota completa e expectativa de início da operação comercial plena.

Bahia ganha verba milionária para acelerar obras do VLT de Salvador

Uma notícia boa para a mobilidade da Bahia! O estado já tem recursos em caixa para acelerar as obras do VLT de Salvador.

Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou um contrato de crédito de R$ 600 milhões com a Caixa Econômica Federal, por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).

O empréstimo foi autorizado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em maio deste ano. Segundo o secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, que antecipou informações ao A TARDE em abril, a maior parte da verba milionária será destinada a investimentos em mobilidade urbana, com foco nas obras do VLT.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.