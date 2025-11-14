VLT de Salvador se aproxima da parte final do seu primeiro trecho

VLT de Salvador. - Foto: Joa Souza/GOVBA

A construção do primeiro trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador, segue avançando em ritmo acelerado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), publicou um decreto de desapropriação de uma área de 24 mil m², na Vila Regina, no bairro de Coutos.

Na referida localidade do Subúrbio Ferroviário ficará uma das últimas paradas do primeiro trecho do modal de transporte. Essa parte da obra vai ligar a Ilha de São João - em Simões Filho - à Calçada e terá ao todo 16 quilômetros de extensão.

A obra é de responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, formado pelas empresas Alya, Metro e MPE, e possui prazo contratual de 40 meses, com entrega prevista para outubro de 2027. De acordo com a CTB, o Trecho 1 já registra 43% de avanço nas obras.

O decreto publicado na edição do DIário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 14, determina que a CTB, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, e a providenciar, a liquidação e o pagamento da indenização.

Avanço

O segundo trecho do VLT de Salvador, que vai interligar os bairros de Paripe e Águas Claras, deve ser concluído até agosto de 2028, conforme apuração do Portal A TARDE.

O prazo leva em conta o período de 50 meses de obras, contado a partir da assinatura dos contratos em junho de 2024, marco que deu início efetivo à execução da nova etapa do projeto.

Atualmente, a etapa registra cerca de 28% de avanço físico, segundo informações da CTB.

Enquanto isso, o Trecho 3 do projeto, que ligará Águas Claras a Piatã, ainda não teve a licitação assinada. No entanto, a partir da oficialização da etapa, começará a contar um prazo de 50 meses para conclusão das obras.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o Veículo Leve é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.

O sistema será integrado física e operacionalmente a outros modais da cidade, incluindo o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz.