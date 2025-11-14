Menu
POLÍTICA
AVANÇO

VLT de Salvador se aproxima da parte final do seu primeiro trecho

CTB publicou um decreto de desapropriação de uma área no bairro de Coutos

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

14/11/2025 - 9:24 h | Atualizada em 14/11/2025 - 9:44
VLT de Salvador.
VLT de Salvador.

A construção do primeiro trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador, segue avançando em ritmo acelerado. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), publicou um decreto de desapropriação de uma área de 24 mil m², na Vila Regina, no bairro de Coutos.

Na referida localidade do Subúrbio Ferroviário ficará uma das últimas paradas do primeiro trecho do modal de transporte. Essa parte da obra vai ligar a Ilha de São João - em Simões Filho - à Calçada e terá ao todo 16 quilômetros de extensão.

A obra é de responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador, formado pelas empresas Alya, Metro e MPE, e possui prazo contratual de 40 meses, com entrega prevista para outubro de 2027. De acordo com a CTB, o Trecho 1 já registra 43% de avanço nas obras.

O decreto publicado na edição do DIário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 14, determina que a CTB, com o apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE), seja autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, e a providenciar, a liquidação e o pagamento da indenização.

Paradas e estações do trecho 1 do VLT.
Paradas e estações do trecho 1 do VLT. | Foto: Reprodução / CTB

Avanço

O segundo trecho do VLT de Salvador, que vai interligar os bairros de Paripe e Águas Claras, deve ser concluído até agosto de 2028, conforme apuração do Portal A TARDE.

O prazo leva em conta o período de 50 meses de obras, contado a partir da assinatura dos contratos em junho de 2024, marco que deu início efetivo à execução da nova etapa do projeto.

Atualmente, a etapa registra cerca de 28% de avanço físico, segundo informações da CTB.

Enquanto isso, o Trecho 3 do projeto, que ligará Águas Claras a Piatã, ainda não teve a licitação assinada. No entanto, a partir da oficialização da etapa, começará a contar um prazo de 50 meses para conclusão das obras.

Obras do VLT

Orçado em R$ 5 bilhões, o Veículo Leve é considerado um marco histórico para a mobilidade da capital e da Região Metropolitana (RMS). Com aproximadamente 40 km de extensão e 42 paradas, as obras, autorizadas em junho de 2024, estão sendo realizadas em três trechos.

O sistema será integrado física e operacionalmente a outros modais da cidade, incluindo o Sistema Metroviário Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em dois pontos estratégicos: Águas Claras e Bairro da Paz.

