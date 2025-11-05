SALVADOR
VLT de Salvador: estação da Calçada tem autorização para iniciar testes
Ativação permite início dos testes no Trecho um, entre a Calçada e a Ponte São João
A Subestação Primária Calçada do VLT de Salvador foi energizada nesta terça-feira, 4, viabilizando assim a alimentação elétrica do sistema até a Ponte de São João. Tal movimento apresenta um avanço na implementação do Trecho um do VLT.
A linha abrange quatro quilômetros de extensão, conectando vários pontos estratégicos do corredor ferroviário.
“Com a energização da Subestação Calçada, que reduz a tensão de 69 para 13,8 kV, já estaremos aptos para alimentar grande parte do Trecho”, afirmou Fabrício Magalhães, consultor técnico do Consórcio VLT Nerk.
Subestação Calçada
A Subestação Calçada é uma das quatro unidades planejadas para o sistema elétrico do VLT, responsável por receber energia da concessionária Coelba e rebaixá-la para distribuição às subestações retificadoras.
Nos Trechos um, dois e três, a infraestrutura prevê quatro subestações primárias e vinte subestações retificadoras, movimentando a distribuição da energia necessária para que a linha funcione.
Com a energia disponível, a equipe técnica pode iniciar os testes da retificadora, da rede aérea de tração e dos trens, etapa fundamental para a validação operacional do sistema.
