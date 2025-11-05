Menu
SALVADOR
SALVADOR

VLT de Salvador: estação da Calçada tem autorização para iniciar testes

Ativação permite início dos testes no Trecho um, entre a Calçada e a Ponte São João

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/11/2025 - 15:41 h | Atualizada em 05/11/2025 - 15:58
Primeiro trem do VLT de Salvador
Primeiro trem do VLT de Salvador -

A Subestação Primária Calçada do VLT de Salvador foi energizada nesta terça-feira, 4, viabilizando assim a alimentação elétrica do sistema até a Ponte de São João. Tal movimento apresenta um avanço na implementação do Trecho um do VLT.

A linha abrange quatro quilômetros de extensão, conectando vários pontos estratégicos do corredor ferroviário.

“Com a energização da Subestação Calçada, que reduz a tensão de 69 para 13,8 kV, já estaremos aptos para alimentar grande parte do Trecho”, afirmou Fabrício Magalhães, consultor técnico do Consórcio VLT Nerk.

Obras seguem na Estação Calçada
Obras seguem na Estação Calçada | Foto: Thuane Maria/GOVBA

Subestação Calçada

A Subestação Calçada é uma das quatro unidades planejadas para o sistema elétrico do VLT, responsável por receber energia da concessionária Coelba e rebaixá-la para distribuição às subestações retificadoras.

Nos Trechos um, dois e três, a infraestrutura prevê quatro subestações primárias e vinte subestações retificadoras, movimentando a distribuição da energia necessária para que a linha funcione.

Com a energia disponível, a equipe técnica pode iniciar os testes da retificadora, da rede aérea de tração e dos trens, etapa fundamental para a validação operacional do sistema.

