FOI VOCÊ?
Aposta de Salvador acerta 15 números e ganha R$ 2,3 milhões na Lotofácil
Para garantir o prêmio, a aposta vencedora acertou as 15 dezenas sorteadas
Por Daniel Genonadio
Uma aposta feita em Salvador acertou 15 números no sorteio 3550 da Lotofácil, na noite de sábado (29) e levou o prêmio de R$ 2,3 milhões. A aposta foi realizada na loteria Hiper Cabula, que fica na Rua Silveira Martins.
Para garantir o prêmio, a aposta vencedora acertou as 15 dezenas sorteadas: 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24.
Além da aposta em Salvador, duas apostas também acertararam as dezenas sorteadas. Duas pessoas que moram em Rio Pardo de Minas (MG) e em São José do Rio Preto (SP) também receberão o mesmo valor de R$ 2,3 milhões.
Outras apostas na Bahia também serão premiados pelo acerto de 14 dezenas. Treze apostas ganharam entre R$ 8,1 mil e R$ 2 mil. Eles fizeram as apostas nas cidades de Camaçari (1), Feira de Santana (3), Jequié (1), Luís Eduardo Magalhães (1), Salvador (4), Santo Antônio de Jesus (1), Simões Filho (1) e Tanque Novo (1).
Leia Também:
A Lotofácil
Na Lotofácil, é preciso marcar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha: nessa modalidade, os números são escolhidos pela Caixa Econômica Federal, que administra a loteria.
São premiadas as apostas que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes