Gigante da tecnologia fecha lojas nos shoppings de Salvador

A Nagem confirmou o fechamento das lojas instaladas no Salvador Shopping e no Shopping Paralela, em Salvador. A empresa é uma das principais do ramo tecnológico do Brasil.

Estes fechamentos somam-se aos ocorridos anteriormente, quando a Nagem já havia deixado de operar nos shoppings Barra e da Bahia.

Com a saída dessas quatro unidades em estabelecimentos de alto tráfego e visibilidade, a empresa agora concentra sua operação física em apenas um ponto na cidade.

Fim de uma era?

Agora, a Nagem conta com apenas uma loja física em Salvador, localizada em Porto Seco Pirajá. A unidade funciona apenas para distribuição.

Apesar da sequência de encerramentos em shoppings, a empresa negou que esteja em processo de desmobilização ou que planeje deixar Salvador. O fechamento das lojas de varejo sugere uma reorientação estratégica, possivelmente para focar ainda mais em canais de venda online e na distribuição B2B (negócios para negócios), aproveitando a força de sua marca no comércio eletrônico e sua capacidade logística.