ECONOMIA
Gigante da tecnologia fecha lojas nos shoppings de Salvador
Empresa encerrou as operações em todos os shoppings da capital baiana
Por Luiza Nascimento
A Nagem confirmou o fechamento das lojas instaladas no Salvador Shopping e no Shopping Paralela, em Salvador. A empresa é uma das principais do ramo tecnológico do Brasil.
Estes fechamentos somam-se aos ocorridos anteriormente, quando a Nagem já havia deixado de operar nos shoppings Barra e da Bahia.
Com a saída dessas quatro unidades em estabelecimentos de alto tráfego e visibilidade, a empresa agora concentra sua operação física em apenas um ponto na cidade.
Leia Também:
Fim de uma era?
Agora, a Nagem conta com apenas uma loja física em Salvador, localizada em Porto Seco Pirajá. A unidade funciona apenas para distribuição.
Apesar da sequência de encerramentos em shoppings, a empresa negou que esteja em processo de desmobilização ou que planeje deixar Salvador. O fechamento das lojas de varejo sugere uma reorientação estratégica, possivelmente para focar ainda mais em canais de venda online e na distribuição B2B (negócios para negócios), aproveitando a força de sua marca no comércio eletrônico e sua capacidade logística.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes