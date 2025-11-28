Grupo Alfredo’Ro anuncia a primeira unidade no Salvador Shopping

Espaço conta com banheiro privativo, cerca viva e sistema acústico próprio - Foto: Divulgação

Depois de anos de estudos, planejamento e o profundo desejo de levar a essência do Alfredo’Ro ainda mais longe, o Grupo Alfredo’Ro anuncia a realização de um grande sonho: a abertura da primeira unidade do Alfredo’Ro Trattoria & Forneria no Salvador Shopping.

Um capítulo que nasce com propósito, paixão e a mesma alma que transformou o Alfredo’Ro em um ícone da gastronomia baiana, agora mais acessível, mais próximo e pronto para encantar um novo público.

O lançamento já desponta como uma das aberturas gastronômicas mais aguardadas do ano. O novo espaço apresenta um conceito que une duas grandes forças da culinária italiana em Salvador: a Forneria Alfredo’Ro, referência em pizzas napolitanas de longa fermentação, e o tradicional Restaurante Alfredo’Ro, eleito por diversos anos consecutivos como o melhor italiano da Bahia e novamente em 2024 e 2025.

Trattoria: tradição, acolhimento e sabor

Inspirado no verdadeiro espírito das trattorias italianas — ambientes familiares, acolhedores e marcados pela cozinha afetiva — o novo restaurante simboliza a união entre a pizza icônica do grupo, até então exclusiva do delivery, e a gastronomia clássica que consagrou o Alfredo’Ro como um dos maiores nomes da culinária baiana.

Com aproximadamente 400 m² e localizado no 3° piso do Salvador Shopping, o Alfredo’Ro Trattoria & Forneria reúne em um só lugar pratos clássicos casa de Ondina, novidades exclusivas da Trattoria e as premiadas pizzas napolitanas, permitindo ao público vivenciar toda a experiência Alfredo’Ro em um endereço único.

Dos ícones da Itália, como o Fettuccine Alfredo'Ro, às pizzas de massa leve e fermentação longa, o novo espaço nasce com história, propósito e a excelência que se tornou marca registrada do grupo.

Menu assinado por grandes nomes e ambiente pensado para toda a família

O cardápio combina clássicos consagrados com receitas inéditas, desenvolvidas pelos chefs Júnior e William e pela chef pâtisserie Débora. Entre os destaques, estão o stinco de cordeiro com nhoque frito na fonduta de grana padano e o lançamento exclusivo dos hambúrgueres e sanduíches feitos com massa de pizza, que prometem se tornar um dos grandes sucessos da unidade.

O Alfredo’Ro Trattoria & Forneria também inaugura diferenciais inéditos no Salvador Shopping. A principal novidade é a chegada de uma brinquedoteca exclusiva, tornando-se o único restaurante do shopping a oferecer uma estrutura especialmente dedicada às famílias.

Para completar a experiência, o espaço conta com banheiro privativo, cerca viva e sistema acústico próprio, garantindo total isolamento estrutural, visual e sonoro da praça de alimentação. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para proporcionar uma verdadeira imersão no universo Alfredo’Ro — um refúgio italiano dentro do shopping, onde aroma, ambiente e sabor se unem de forma harmoniosa.