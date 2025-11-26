Shoppings de Salvador vendem produtos na metade do preço; saiba quais

Shoppings se preparam para a Black Friday - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Dois dos principais centros comerciais da cidade, o Salvador Shopping e o Salvador Norte vão participar da campanha de Black Friday deste ano com promoções que chegam a 50% de desconto. As ofertas estarão disponíveis de sexta-feira, 28, a domingo, 30.

Chamado de Happy Friday, o projeto de produtos pela metade do preço englobará diversas lojas diferentes, divididas em horários variados ao longo dos dias.

Para facilitar a circulação e ampliar as oportunidades de compra, os dois centros comerciais terão horário estendido na sexta-feira, 28, funcionando das 9h às 23h, com algumas lojas iniciando as atividades ainda mais cedo.

No sábado, 29, e domingo, 30, o funcionamento volta ao padrão habitual, das 9h às 22h e das 12h às 21h, respectivamente.

Horário especial - Salvador Shopping

Sexta-feira (28/11)

A partir das 8h: Lojas Americanas, Magazine Luiza, Drogaria São Paulo, O Boticário, Rei do Mate, Bel Cosméticos e Salvador, Belle Accessoires, Kallan Calçados e quiosques Acium

Demais operações: 9h às 23h

Sábado (29/11): 9h às 22hDomingo (30/11): 12h às 21h

Horário especial - Salvador Norte

Sexta-feira (28/11)

6h: Lojas Americanas

7h: Le Biscuit, Baianão e Embaixador Móveis

A partir das 8h: Casas Bahia, Lojas Guaibim, Pernambucanas, Centauro e Marisa

Demais operações: 9h às 23h

Sábado (29/11): 9h às 22hDomingo (30/11): 12h às 21h