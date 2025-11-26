BLACK FRIDAY
Shoppings de Salvador vendem produtos na metade do preço; saiba quais
As ofertas se estendem de sexta-feira, 28, a domingo, 30, e shoppings terão horário de funcionamento especial
Por Marina Branco
Dois dos principais centros comerciais da cidade, o Salvador Shopping e o Salvador Norte vão participar da campanha de Black Friday deste ano com promoções que chegam a 50% de desconto. As ofertas estarão disponíveis de sexta-feira, 28, a domingo, 30.
Chamado de Happy Friday, o projeto de produtos pela metade do preço englobará diversas lojas diferentes, divididas em horários variados ao longo dos dias.
Leia Também:
Para facilitar a circulação e ampliar as oportunidades de compra, os dois centros comerciais terão horário estendido na sexta-feira, 28, funcionando das 9h às 23h, com algumas lojas iniciando as atividades ainda mais cedo.
No sábado, 29, e domingo, 30, o funcionamento volta ao padrão habitual, das 9h às 22h e das 12h às 21h, respectivamente.
Horário especial - Salvador Shopping
Sexta-feira (28/11)
- A partir das 8h: Lojas Americanas, Magazine Luiza, Drogaria São Paulo, O Boticário, Rei do Mate, Bel Cosméticos e Salvador, Belle Accessoires, Kallan Calçados e quiosques Acium
- Demais operações: 9h às 23h
Sábado (29/11): 9h às 22hDomingo (30/11): 12h às 21h
Horário especial - Salvador Norte
Sexta-feira (28/11)
- 6h: Lojas Americanas
- 7h: Le Biscuit, Baianão e Embaixador Móveis
- A partir das 8h: Casas Bahia, Lojas Guaibim, Pernambucanas, Centauro e Marisa
- Demais operações: 9h às 23h
Sábado (29/11): 9h às 22hDomingo (30/11): 12h às 21h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes