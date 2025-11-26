Black Friday 2025: saiba quais são os melhores horários para comprar

Baianos se preparam para a Black Friday - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Um dos períodos do ano mais aguardados para as compras é a Black Friday, principalmente por conta das grandes promoções que seguem esse momento. Com isso, as pessoas sempre buscam os horários com as melhores ofertas e mais produtos disponíveis.

De acordo com um levantamento da Promobit, os melhores descontos da Black Friday 2025 vão acontecer entre as 22h da quinta-feira, 27, e 1h da sexta-feira, 28.

A análise levou em consideração a média de ofertas publicadas e o percentual de desconto desde o primeiro minuto da quinta-feira, até às 23h59 da segunda-feira pós-evento de Black Friday, entre os anos de 2021 a 2024.

De acordo com os dados, o intervalo entre a quinta-feira e a sexta-feira tem o maior volume de ofertas, com picos às 22h, 23h e entre 0h e 1h. Nesses horários, o desconto médio foi de 36%.

Melhores horários para compras

Além do período que envolve o fim da noite de quinta-feira, e o início de sexta-feira, a pesquisa aponta que a tarde de terça-feira também apresenta vários descontos. Outro momento que é bom para as pessoas irem às compras é o início da noite de quinta-feira, entre às 18h e 21h.

Cyber Monday

A primeira segunda-feira pós-Black Friday, conhecida como Cyber Monday, historicamente apresenta uma alta nas promoções do setor de tecnologia, como eletrônicos e itens de informática.

O melhor horário para comprar na Cyber Monday, de acordo com a pesquisa, é às 17h. Além deste outros horários que em seu destaque são às 15h e 20h.