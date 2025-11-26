BRASIL
Black Friday 2025: saiba quais são os melhores horários para comprar
Pesquisa aponta os melhores momentos para ir buscar os descontos da black friday
Um dos períodos do ano mais aguardados para as compras é a Black Friday, principalmente por conta das grandes promoções que seguem esse momento. Com isso, as pessoas sempre buscam os horários com as melhores ofertas e mais produtos disponíveis.
De acordo com um levantamento da Promobit, os melhores descontos da Black Friday 2025 vão acontecer entre as 22h da quinta-feira, 27, e 1h da sexta-feira, 28.
A análise levou em consideração a média de ofertas publicadas e o percentual de desconto desde o primeiro minuto da quinta-feira, até às 23h59 da segunda-feira pós-evento de Black Friday, entre os anos de 2021 a 2024.
De acordo com os dados, o intervalo entre a quinta-feira e a sexta-feira tem o maior volume de ofertas, com picos às 22h, 23h e entre 0h e 1h. Nesses horários, o desconto médio foi de 36%.
Melhores horários para compras
Além do período que envolve o fim da noite de quinta-feira, e o início de sexta-feira, a pesquisa aponta que a tarde de terça-feira também apresenta vários descontos. Outro momento que é bom para as pessoas irem às compras é o início da noite de quinta-feira, entre às 18h e 21h.
Cyber Monday
A primeira segunda-feira pós-Black Friday, conhecida como Cyber Monday, historicamente apresenta uma alta nas promoções do setor de tecnologia, como eletrônicos e itens de informática.
O melhor horário para comprar na Cyber Monday, de acordo com a pesquisa, é às 17h. Além deste outros horários que em seu destaque são às 15h e 20h.
