JUSTIÇA

Fast-food é condenado por obrigar funcionária a almoçar lanches

Juíza considera que a ação violou direitos fundamentais e normas de saúde ocupacional

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

26/11/2025 - 13:58 h
Uma empresa de fast-food foi condenada a pagar idenização no valor de R$ 8 mil, por danos morais a uma ex-funcionária. A mulher afirma ter sido obrigada a consumir, exclusivamente, os lanches da rede no horário de almoço do trabalho.

O caso tramita na 3ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. A funcionária comprovou ter sido impedida de levar refeições de casa, ação que a juíza considerou violar os direitos fundamentais e normas de saúde ocupacional, configurando abuso do poder empregatício.

As opções de almoço eram sanduíches, refrigerante e batata-frita, sem qualquer alternativa saudável. Assim, a trabalhadora alegou que essa restrição comprometia sua saúde e bem-estar.

O que diz a sentença?

De acordo com a sentença, o empregador pode estabelecer regras sobre higiene para o consumo do alimento, como delimitar o local, mas não pode impedir que o empregado leve a comida que preferir.

