Fim da escala 6x1? Lula comenta redução das horas de trabalho

Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1

Durante o evento que celebrava a sanção da lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil, que aconteceu nesta quarta-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil.

A defesa foi feita durante seu discurso que comemorava a isenção do IR para pessoas que recebem menos de R$ 5 mil.

Em sua fala, o presidente do Brasil disse que “não podemos continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943, os métodos são outros. Não é possível”. A fala faz alusão à atual jornada de trabalho de 44 horas semanais, previstas nas leis trabalhistas de 1940.

A citação apoia a pauta do “fim da escala 6x1”, que acontece quando o funcionário trabalha por seis dias seguidos e descansa somente um. O tema é uma das apostas do governo para 2026, ano que ocorrerá a eleição presidencial.

Impostos sobre participação nos lucros

Somado a isso, o presidente da república ainda deu a entender que que governo visa ainda “avançar” no debate da cobrança de impostos dos trabalhadores que recebam algum bônus por participação nos lucros.

"Quem trabalha igual um desgraçado vai ter imposto sobre participação nos lucros no final do ano. Economia não cresce por conta da conta bancária do sujeito, a economia cresce por conta do consumo que a sociedade pode ter a partir dos alimentos. Rico não fica mais pobre se o pobre consumir mais, o rico fica mais rico, vende mais caro. É isso que as pessoas precisam compreender pra fazer economia", disse Lula.