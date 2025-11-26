Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Fim da escala 6x1? Lula comenta redução das horas de trabalho

Presidente falou da mudança do horário, além do apoio à isenção do Imposto de Renda

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

26/11/2025 - 14:05 h
Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1
Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1 -

Durante o evento que celebrava a sanção da lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) para quem recebe até R$ 5 mil, que aconteceu nesta quarta-feira, 26, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a redução da jornada de trabalho no Brasil.

A defesa foi feita durante seu discurso que comemorava a isenção do IR para pessoas que recebem menos de R$ 5 mil.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em sua fala, o presidente do Brasil disse que “não podemos continuar com a mesma jornada de trabalho de 1943, os métodos são outros. Não é possível”. A fala faz alusão à atual jornada de trabalho de 44 horas semanais, previstas nas leis trabalhistas de 1940.

A citação apoia a pauta do “fim da escala 6x1”, que acontece quando o funcionário trabalha por seis dias seguidos e descansa somente um. O tema é uma das apostas do governo para 2026, ano que ocorrerá a eleição presidencial.

Leia Também:

Imposto de Renda: Lula sanciona isenção para quem ganha até R$ 5 mil
Luciano Huck presidente? Apresentador abre o jogo sobre futuro político
Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana
O gesto de Gusttavo Lima em show após Bolsonaro ser preso

Impostos sobre participação nos lucros

Somado a isso, o presidente da república ainda deu a entender que que governo visa ainda “avançar” no debate da cobrança de impostos dos trabalhadores que recebam algum bônus por participação nos lucros.

"Quem trabalha igual um desgraçado vai ter imposto sobre participação nos lucros no final do ano. Economia não cresce por conta da conta bancária do sujeito, a economia cresce por conta do consumo que a sociedade pode ter a partir dos alimentos. Rico não fica mais pobre se o pobre consumir mais, o rico fica mais rico, vende mais caro. É isso que as pessoas precisam compreender pra fazer economia", disse Lula.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

escala de trabalho fim da escala 6x1 Imposto de Renda Lula

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Presidente Lula (PT) se mostra favorável ao fim da escala 6x1
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x