BRASIL
Primeiro túnel submerso do Brasil vai ligar cidades do litoral em 5 minutos
Ligação deixará o trajeto 4 vezes mais rápido
Por Iarla Queiroz
O primeiro túnel submerso do Brasil está mais perto de sair do papel e promete mudar a rotina de quase 2 milhões de pessoas. A nova ligação reduzirá a travessia para cerca de cinco minutos, um salto significativo para quem hoje depende da balsa, com tempo médio de 18 minutos e sujeita a atrasos por ventos, maré e limitações estruturais.
A expectativa é de que o túnel garanta previsibilidade e melhore o fluxo diário no litoral paulista. A obra é tratada como uma das intervenções mais aguardadas da região e deve impactar diretamente trabalhadores, estudantes e turistas que utilizam a travessia todos os dias.
Projeto avança após definição da empresa e liberação ambiental
O projeto ganhou ritmo com a escolha da empresa responsável pela parceria público-privada, que terá 30 anos para construir, operar e manter a estrutura. A assinatura final do contrato está prevista para os próximos meses, permitindo que a mobilização do canteiro e as primeiras etapas avancem ao longo de 2025.
A licença prévia já foi concedida e analisou pontos essenciais do impacto ambiental, como manguezais, fauna e níveis de ruído. A autorização garantiu segurança técnica para seguir para a fase seguinte da obra.
A fiscalização ficará sob responsabilidade da agência reguladora estadual, que também disponibilizará um portal público para acompanhamento em tempo real.
Obra histórica deve gerar empregos e movimentar a economia da região
Com investimento estimado em mais de R$ 6 bilhões — reunindo verbas federais, estaduais e privadas — o túnel integra o novo programa nacional de infraestrutura. A execução deverá gerar milhares de empregos diretos e indiretos nos próximos cinco anos, envolvendo planejamento complexo, mão de obra qualificada e operação contínua de campo.
O método de construção será inédito no Brasil: módulos serão montados previamente fora da água e, depois de finalizados, posicionados no canal para formar a estrutura submersa. A tecnologia já é usada em outros países e deve acelerar o processo.
A obra também promete melhorar o acesso ao porto e reduzir custos logísticos, ampliando oportunidades econômicas na região. Para representantes locais, o túnel representa um marco esperado há décadas e deve beneficiar tanto moradores quanto visitantes.
Principais características do novo túnel submerso
- Extensão total: 1,5 km
- Trecho submerso: 870 metros
- Profundidade: 21 metros abaixo da água
- Tempo de travessia: cerca de 4 minutos
- Situação atual: 20 minutos de balsa (sem filas) ou até 1 hora pela rodovia
- Tecnologia: método internacional consolidado
- Investimento: R$ 6,8 bilhões
- Modalidades atendidas: veículos, pedestres, ciclistas e VLT
- Construtora responsável: Mota-Engil
