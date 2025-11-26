Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Primeiro túnel submerso do Brasil vai ligar cidades do litoral em 5 minutos

Ligação deixará o trajeto 4 vezes mais rápido

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

26/11/2025 - 14:22 h
Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas
Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas -

O primeiro túnel submerso do Brasil está mais perto de sair do papel e promete mudar a rotina de quase 2 milhões de pessoas. A nova ligação reduzirá a travessia para cerca de cinco minutos, um salto significativo para quem hoje depende da balsa, com tempo médio de 18 minutos e sujeita a atrasos por ventos, maré e limitações estruturais.

A expectativa é de que o túnel garanta previsibilidade e melhore o fluxo diário no litoral paulista. A obra é tratada como uma das intervenções mais aguardadas da região e deve impactar diretamente trabalhadores, estudantes e turistas que utilizam a travessia todos os dias.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Projeto avança após definição da empresa e liberação ambiental

O projeto ganhou ritmo com a escolha da empresa responsável pela parceria público-privada, que terá 30 anos para construir, operar e manter a estrutura. A assinatura final do contrato está prevista para os próximos meses, permitindo que a mobilização do canteiro e as primeiras etapas avancem ao longo de 2025.

Leia Também:

Fast-food é condenado por obrigar funcionária a almoçar lanches
Vacina contra dengue já tem data para ser disponibilizada
Onda de calor com até 43ºC vai afetar Rio de Janeiro, São Paulo e mais estados
Imposto de Renda: Lula sanciona isenção para quem ganha até R$ 5 mil

A licença prévia já foi concedida e analisou pontos essenciais do impacto ambiental, como manguezais, fauna e níveis de ruído. A autorização garantiu segurança técnica para seguir para a fase seguinte da obra.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da agência reguladora estadual, que também disponibilizará um portal público para acompanhamento em tempo real.

Obra histórica deve gerar empregos e movimentar a economia da região

Com investimento estimado em mais de R$ 6 bilhões — reunindo verbas federais, estaduais e privadas — o túnel integra o novo programa nacional de infraestrutura. A execução deverá gerar milhares de empregos diretos e indiretos nos próximos cinco anos, envolvendo planejamento complexo, mão de obra qualificada e operação contínua de campo.

O método de construção será inédito no Brasil: módulos serão montados previamente fora da água e, depois de finalizados, posicionados no canal para formar a estrutura submersa. A tecnologia já é usada em outros países e deve acelerar o processo.

A obra também promete melhorar o acesso ao porto e reduzir custos logísticos, ampliando oportunidades econômicas na região. Para representantes locais, o túnel representa um marco esperado há décadas e deve beneficiar tanto moradores quanto visitantes.

Principais características do novo túnel submerso

  • Extensão total: 1,5 km
  • Trecho submerso: 870 metros
  • Profundidade: 21 metros abaixo da água
  • Tempo de travessia: cerca de 4 minutos
  • Situação atual: 20 minutos de balsa (sem filas) ou até 1 hora pela rodovia
  • Tecnologia: método internacional consolidado
  • Investimento: R$ 6,8 bilhões
  • Modalidades atendidas: veículos, pedestres, ciclistas e VLT
  • Construtora responsável: Mota-Engil

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil Litoral brasileiro Trânsito

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas
Play

“Pegada suicida”: entenda o erro que causou a morte de homem atingido por supino

Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas
Play

Luto verde? Marina Silva reage após derrubada polêmica do PL da Devastação

Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas
Play

Vídeo: presidente Lula emociona-se com discurso de jovem moçambicana

x