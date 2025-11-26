Primeiro túnel submerso do Brasil vai ligar cidades do litoral em 5 minutos

Túnel mudará a rotina de quase 2 milhões de pessoas - Foto: Divulgação

O primeiro túnel submerso do Brasil está mais perto de sair do papel e promete mudar a rotina de quase 2 milhões de pessoas. A nova ligação reduzirá a travessia para cerca de cinco minutos, um salto significativo para quem hoje depende da balsa, com tempo médio de 18 minutos e sujeita a atrasos por ventos, maré e limitações estruturais.

A expectativa é de que o túnel garanta previsibilidade e melhore o fluxo diário no litoral paulista. A obra é tratada como uma das intervenções mais aguardadas da região e deve impactar diretamente trabalhadores, estudantes e turistas que utilizam a travessia todos os dias.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Projeto avança após definição da empresa e liberação ambiental

O projeto ganhou ritmo com a escolha da empresa responsável pela parceria público-privada, que terá 30 anos para construir, operar e manter a estrutura. A assinatura final do contrato está prevista para os próximos meses, permitindo que a mobilização do canteiro e as primeiras etapas avancem ao longo de 2025.

A licença prévia já foi concedida e analisou pontos essenciais do impacto ambiental, como manguezais, fauna e níveis de ruído. A autorização garantiu segurança técnica para seguir para a fase seguinte da obra.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da agência reguladora estadual, que também disponibilizará um portal público para acompanhamento em tempo real.

Obra histórica deve gerar empregos e movimentar a economia da região

Com investimento estimado em mais de R$ 6 bilhões — reunindo verbas federais, estaduais e privadas — o túnel integra o novo programa nacional de infraestrutura. A execução deverá gerar milhares de empregos diretos e indiretos nos próximos cinco anos, envolvendo planejamento complexo, mão de obra qualificada e operação contínua de campo.

O método de construção será inédito no Brasil: módulos serão montados previamente fora da água e, depois de finalizados, posicionados no canal para formar a estrutura submersa. A tecnologia já é usada em outros países e deve acelerar o processo.

A obra também promete melhorar o acesso ao porto e reduzir custos logísticos, ampliando oportunidades econômicas na região. Para representantes locais, o túnel representa um marco esperado há décadas e deve beneficiar tanto moradores quanto visitantes.

Principais características do novo túnel submerso