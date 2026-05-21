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SALVADOR

Reforma entra na reta final e Teatro Vila Velha tem previsão para reabertura

Requalificação do espaço está 82% concluída

Agatha Victoria Reis
Por
Teatro Vila Velha
Teatro Vila Velha - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Com 82% da obra concluída, a requalificação do Teatro Vila Velha, localizado no Campo Grande, está quase concluída. A previsão é que o espaço seja entregue no início do segundo semestre.

A requalificação, que possui investimento de R$ 13,6 milhões, está em processo de finalização. Atualmente, o ambiente passa pelo processo de pintura geral, tratamento de pisos e forros dos acústicos.

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Segundo o superintendente de Obras Públicas (Sucop), Orlando Castro, o momento é de finalização para o retorno do funcionamento do teatro.

“Estamos avançando para a etapa final de uma obra extremamente importante para a cultura de Salvador. O Teatro Vila Velha é um patrimônio histórico e afetivo da cidade, e essa requalificação vai garantir mais acessibilidade, segurança, modernização e conforto para artistas, trabalhadores e público que frequenta o espaço”, afirmou.

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Requalificação do Teatro Vila Velha

As obras tem como objetivo melhorar a acessibilidade, tornar o teatro mais tecnológico e seguro para o público e artistas.

Visando garantir um espaço acessível, a construção possui uma passarela metálica integrada ao Passeio Público. Além de obter um novo elevador e escadarias.

O espaço ainda conta com subestação de energia concluída e novos módulos de depósito.

Já na parte interna, haverá a atualização dos sistemas de ar-condicionado, acústica e elétrica. Na área administrativa, a estrutura conta com salas de ensaio, camarins e áreas de convivência, como o Café/Bar e o Foyer.

Veja fotos da reforma do Teatro Vila Velha

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