Reparo de cratera aberta em Salvador levará alguns dias, diz Embasa

Uma cratera de grandes proporções aberta na Avenida Engenheiro Oscar Pontes gerou problemas no trânsito de Salvador, na manhã desta segunta-feira, 16.

Devido à complexidade do reparo, a Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), informou que a previsão é que o trabalho seja concluído somente no fim da semana. O argumento dado para o prazo é pela complexidade do repato, já que trata-se de uma tubulação de grande porte (80cm de diâmetro, quase 1 metro), situada a 8 metros de profundidade.

Por ser uma tubulação de esgoto, nenhum bairro foi atingo com falta de água.