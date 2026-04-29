Requalificação impulsiona mercado imobiliário no Centro Histórico de Salvador

O Centro Histórico de Salvador vem passando por um processo de requalificação e atraindo novos investimentos imobiliários de alto padrão. Nesse cenário, o Grupo Prima destacou, nesta terça-feira, 28, o lançamento do Palácio Castro Alves durante a celebração de acordos estratégicos que reforçam a confiança do mercado no desenvolvimento da capital baiana.

Centro Histórico de Salvador

Segundo o diretor executivo da Prima, Luciano Lopes, a empresa acreditou no potencial da área desde 2009, quando adquiriu o imóvel onde hoje funciona o Hotel Fasano Salvador, inaugurado em 2018 com investimento de R$ 105 milhões.

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“A Prima acreditou no centro histórico desde 2009, quando nós fizemos aquisição desse edifício (Hotel Fasano). No momento, nós não sabíamos o que ia ser feito, se ia ser um hotel, se um residencial, mas sempre a gente enxergava e sempre entendia que o Centro Histórico de Salvador merecia estar chegando no ponto que tá chegando agora", disse.

Luciano Lopes, diretor executivo da Prima. | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Segundo o diretor comercial da Prima, Christiano Polillo, o potencial da área está diretamente ligado à sua relevância histórica e cultural.

“O Centro Histórico começa a se revitalizar. Então, a gente continua com o olho muito focado aqui. Existe um cuidado de manter a história, requalificar, porém manter. Tendo toda a história de cada prédio, de cada pedacinho do Centro Histórico de Salvador”, afirmou.

Christiano Polillo, diretor comercial da Prima. | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Palácio Castro Alves

Como parte dessa estratégia, o grupo investiu cerca de R$ 50 milhões no Palácio Castro Alves, um empreendimento residencial de luxo localizado no antigo Palácio dos Esportes. O projeto prevê 39 unidades com vista para a Baía de Todos-os-Santos, com apartamentos a partir de 88 metros quadrados.

De acordo com o presidente do Grupo Prima, Rubén Escartín, o lançamento já demonstra forte aceitação no mercado.

“Se queremos criar vida no centro histórico, só temos um caminho. Que é criar vivência. E isso é com o residencial, não tem outra opção. Por muitos hotéis, por muitos centros comerciais, restaurantes, a vida vai vir através do residencial. E essa é a nossa aposta".

Rubén Escartín, presidente da Construtora Prima | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A iniciativa ocorre em paralelo a investimentos públicos na região, incluindo intervenções da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado, que têm impulsionado a requalificação de áreas como a Avenida Sete e o entorno da Praça Castro Alves.

Crescimento e expansão

No ano em que completa 20 anos, o Grupo Prima projeta crescimento de 58% no faturamento até 2027, podendo atingir R$ 391 milhões. Os ativos da companhia também registraram alta, passando de R$ 1,73 bilhão em 2024 para R$ 1,98 bilhão em 2025.

Com atuação estruturada em quatro verticais, incorporação, hotelaria, serviços e investimentos em infraestrutura, a empresa já planeja expandir suas operações para outros estados, como São Paulo, além de consolidar presença no Rio de Janeiro.

Villaggio Jardins

Entre os principais destaques está o financiamento de R$ 188 milhões assegurado pelo Bradesco para a construção do Villaggio Jardins, localizada no bairro de Cidade Jardim.

O empreendimento é primeiro home resort da empresa, que terá as obras executadas pela Sian Engenharia. O projeto integra um portfólio que já soma R$ 1,36 bilhão em Valor Geral de Vendas (VGV) na cidade.