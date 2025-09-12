Menu
SALVADOR
SALVADOR

Parte de prédio desaba e atinge casas em Salvador

Informações iniciais indicam que solo cedeu durante trabalho de retroescavadeira

Redação e Luan Julião

Por Redação e Luan Julião

12/09/2025 - 12:29 h | Atualizada em 12/09/2025 - 15:43
A causa do acidente será investigada
Um acidente chocou moradores do bairro de Vale das Pedrinhas, em Salvador, nesta sexta-feira (12). Uma retroescavadeira provocou o desabamento de parte de uma estrutura e atingiu algumas casas na localidade, na Rua Francisco Rosa.

O equipamento estava em operação, mas um trecho do solo cedeu, o que gerou o fato. De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, três casas foram afetadas e a Codesal já fez o isolamento da região.

Moradores da região contaram que teriam ficado em choque com o barulho do ocorrido. A obra é do empreendimento Viv Rio Vermelho, da empresa Direcional, que está ocorrendo no local em que funcionava a Faculdade Ruy Barbosa.

A empresa responsável pela obra evacuou as casas da região do acidente. A reportagem confirmou que ninguém das residências afetadas ficou ferido.

Acidente deixa trabalhador ferido

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que uma guarnição foi ao local e fez a evacuação.

Já a Defesa Civil de Salvador (Codesal) declarou que realizou a vistoria em encosta onde aconteceu o acidente envolvendo um guindaste. "O equipamento escorregou colocando em risco diversas casas, de construção irregular, em uma comunidade da região".

O comunicado acrescentou que os moradores foram evacuados e a única vítima do acidente, o operador do guindaste, foi socorrido pelo Samu. "A empresa foi notificada a encaminhar moradores para um hotel até que o risco seja sanado", completou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

Tags:

desabamento prédo Salvador vale das pedrinhas

x