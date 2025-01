Réveillon em Salvador 2025: veja como Estado investiu R$ 1,2 milhão na segurança

Instalação de tecnologias está entre os investimentos na área de segurança pública - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O Governo da Bahia anunciou o investimento de R$ 1,2 milhão nas ações de segurança pública para o Festival Virada 2025, evento que começou na sexta-feira, 27, em Salvador.

O valor foi aplicado em operações que envolvem 1.600 profissionais de segurança, incluindo policiais militares, civis, bombeiros e peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que estão na Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio.

Outro ponto destacado pela gestão estadual foi a instalação de tecnologias como câmeras equipadas com sistemas de reconhecimento facial e de placas veiculares, que monitoram as áreas internas e externas do evento.

O local ainda tem uma plataforma de observação elevada e portais de abordagem, com aparatos que permitem a contagem de público, com o objetivo de maior controle e organização.

Centro Integrado

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública (SSP) começou uma operação especial com profissionais de 19 instituições estaduais e municipais. Com isso, a pasta de segurança pública do Estado tornou possível a coordenação de ações e o gerenciamento de ocorrências de forma eficiente.

As forças de segurança iniciaram um trabalho de forma integrada com representantes da Polícia Civil, Militar e Técnica, Corpo de Bombeiros, Superintendências de Telecomunicações (Stelecom), Inteligência (SI), Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), Samu, Sprev, Semop, Semob, Sedur, Transalvador, Saltur, Guarda Municipal, Coelba, CCR Metrô e Embasa. O esquema vai ser mantido até o final dos cinco dias de festejos na capital baiana.