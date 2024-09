Revista orienta jovens sobre posturas que garantem segurança no trânsito

A 'Autoescola em Quadrinhos' foi lançada na Escola Municipal Jacira Fernandes, em Lauro de Freitas, ontem - Foto: Reprodução

Dentro das ações da Semana Nacional do Trânsito, o Sindicato das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores da Bahia (Sindauto Bahia) lançou a segunda edição da revista 'Autoescola em Quadrinhos', na Escola Municipal Jacira Fernandes, em Lauro de Freitas.

Segundo o presidente do Sindauto, Wellington Oliveira, a ideia é introduzir conceitos importantes sobre o trânsito, como o uso correto da faixa de pedestres, o significado das cores dos sinais e a atenção necessária ao atravessar a rua. “Por meio de uma abordagem lúdica, com os mascotes Del e Tia Ana, as crianças aprendem, de forma divertida, a importância de comportamentos responsáveis, tanto como pedestres quanto em veículos”, conta. Mais de 2 mil exemplares da revista serão distribuídas nas escolas.

A revista conta a história de Del, que é um instrutor prático, e Tia Ana, uma instrutora teórica. Juntos, eles ensinam e mostram o que fazer em diferentes situações de trânsito. A publicação também inclui atividades interativas, como páginas para colorir, que tornam o aprendizado mais divertido e dinâmico, permitindo que as crianças se envolvam ativamente com as lições de cidadania no trânsito.

Durante a visita, foram utilizados materiais interativos, como faixas e miniaturas de veículos. “Minha experiência foi muito legal. Aprendi muitas coisas sobre o que é preciso ter cuidado ao atravessar a rua. Eu já sabia que era importante tomar cuidado, mas agora sei ainda mais”, disse Ana Carla, 8 anos durante a visita.

Hoje, as ações continuaram pela manhã na Boca do Rio, seguidas por visitas nos dois turnos em Alagoinhas, no dia 24/09, e por fim, em Salvador, em Itapuã, na manhã do dia 25/09.

Já as equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) estiveram na Escola Municipal Conselheiro Luiz Rogério, bairro Dom Avelar. Durante a atividade, apresentaram filmes educativos que abordaram temas como atenção à velocidade, sinais semafóricos e a importância do uso do cinto de segurança e do capacete. A equipe incentivou a participação dos alunos, tirando dúvidas. Após as palestras, as crianças tiveram a oportunidade de brincar com carrinhos, tornando a experiência ainda mais interativa e divertida. A semana Nacional do Trânsito segue até o próximo dia 25, com diversas ações, em escolas e vias públicas.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira