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BOTA-FORA DA LIMPS

Ribeira recebe ação da Limpurb para recolher resíduos de construção; veja ruas

Ação começará a partir das 6h, desta quarta-feira

Edvaldo Sales
Por
Ação começará a partir das 6h
Ação começará a partir das 6h - Foto: Divulgação

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) vai realizar nesta quarta-feira, 29, o Bota-Fora da Limps no bairro da Ribeira, a partir das 6h.

A ação itinerante recolhe resíduos de construção civil, poda, volumosos e materiais inservíveis.

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Confira abaixo os locais para deixar resíduos:

  • Rua Porto dos Tainheiros
  • Beco do Candinho
  • Rua do Fogo
  • Av. Eng. Pimenta da Cunha
  • Rua da Penha
  • Rua Santa Teresinha
  • Rua Júlio David
  • Rua da Alegria
  • Rua Afonso Sertão
  • Rua Pereira Rebouças
  • Rua Afonso Sertão
  • Rua Léllis Piedade
  • Alameda Jardim Itapagipe
Bota-Fora da Limps
Bota-Fora da Limps - Foto: Divulgação
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Limpurb Salvador

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