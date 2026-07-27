BOTA-FORA DA LIMPS
Ribeira recebe ação da Limpurb para recolher resíduos de construção; veja ruas
Ação começará a partir das 6h, desta quarta-feira
A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) vai realizar nesta quarta-feira, 29, o Bota-Fora da Limps no bairro da Ribeira, a partir das 6h.
A ação itinerante recolhe resíduos de construção civil, poda, volumosos e materiais inservíveis.
Confira abaixo os locais para deixar resíduos:
- Rua Porto dos Tainheiros
- Beco do Candinho
- Rua do Fogo
- Av. Eng. Pimenta da Cunha
- Rua da Penha
- Rua Santa Teresinha
- Rua Júlio David
- Rua da Alegria
- Rua Afonso Sertão
- Rua Pereira Rebouças
- Rua Afonso Sertão
- Rua Léllis Piedade
- Alameda Jardim Itapagipe