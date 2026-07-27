Ribeira recebe ação da Limpurb para recolher resíduos de construção; veja ruas

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A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) vai realizar nesta quarta-feira, 29, o Bota-Fora da Limps no bairro da Ribeira, a partir das 6h.

A ação itinerante recolhe resíduos de construção civil, poda, volumosos e materiais inservíveis.

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Confira abaixo os locais para deixar resíduos:

Rua Porto dos Tainheiros

Beco do Candinho

Rua do Fogo

Av. Eng. Pimenta da Cunha

Rua da Penha

Rua Santa Teresinha

Rua Júlio David

Rua da Alegria

Rua Afonso Sertão

Rua Pereira Rebouças

Rua Afonso Sertão

Rua Léllis Piedade

Alameda Jardim Itapagipe