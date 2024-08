Sabe todos? Entenda o que faz Salvador ter mais de um nome

Elevador Lacerda, cartão postal de Salvador - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Em 2014, um casal australiano adquiriu uma passagem para prestigiar a Copa do Mundo em Salvador. Decolaram de Sydney normalmente, realizaram escala em Los Angeles, mas estranharam ao chegar no destino final e perceber todos falando espanhol ao invés do esperado português. Após breve investigação, perceberam-se na cidade errada, em San Salvador, capital de El Salvador.

O erro geográfico cometido pelo agente de viagem foi motivado por uma confusão léxica. Se para soteropolitanos é óbvia a ausência do San no nome da capital baiana, para gringos de específicos idiomas a questão fica mais complexa.

A depender do lugar do mundo e idoma falado, a cidade adquire outras alcunhas como São Salvador, Salvador da Bahia ou apenas Bahia.

O historiador Rafael Dantas explica que os diferentes vulgos da capital baiana deriva dos muitos nomes que Salvador foi chamada ao longo dos seus quase 500 anos de história.

"O primeiro nome citado é o que está escrito na carta de Almeirim, do rei de Portugal Dom João III. Ele cita, construção da fortaleza do Salvador. Em um segundo momento, se cria a cidade do Salvador. Na época da colônia a , temos todo um processo até chegar a essa nomenclatura. E esse lugar é conhecido na época da colônia tanto como Salvador, como Salvador da Bahia, como a Cidade da Bahia, ou simplesmente como Bahia", esclarece.

O consenso local veio apenas no decorer do século 19 e início do 20, quando o batismo definitivo foi Cidade do Salvador. "Afinal, a referência é cristã. A cidade do Cristo. A cidade do Salvador", encerra o especialista.