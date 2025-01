Saiba como recuperar documentos perdidos no Festival Virada Salvador

Festival da Virada foi realizado na Boca do Rio - Foto: Reprodução | Jefferson Peixoto/ Secom Salvador

Quem perdeu documentos durante os cinco dias de Festival da Virada Salvador, realizado entre os dias 27 e 31 de dezembro, já pode resgatá-los a partir desta quinta-feira, 2. Os itens podem ser buscados na base da Guarda Civil Municipal (GCM), na avenida San Martin, das 9h às 17h.

Segundo o órgao, entre os pertences perdidos estão carteiras de identidade, CPF, CNH e um celular, que já foi recuperado pelo dono.

Eles ficarão disponíveis no local até 2 de fevereiro. Após esse prazo, serão encaminhados aos órgãos emissores.

Para recuperar o seu documento, é necessário apresentar um documento oficial com foto, boletim de ocorrência e informar o nome completo e data de nascimento. A GCM orienta que as pessoas procurem o posto de atendimento o mais rápido possível para evitar transtornos. A lista com os documentos ficará disponível no site da instituição.

Durante o evento, para facilitar a recuperação dos documentos, a Guarda Municipal montou um posto de atendimento no próprio espaço da festa. Os achados ficaram disponíveis na base da Coordenadoria de Ações de Prevenção à Violência (CPREV), na Vila Prefs, equipamento próximo ao Módulo 2 de Saúde.