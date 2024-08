Salvador amanhece com chuva nesta quinta; confira previsão do tempo

Codesal registrou apenas uma ocorrência nas primeiras horas desta quinta - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Salvador amanheceu com chuva nesta quinta-feira, 8. Em algumas regiões da cidade, foram registrados pontos de alagamento, que impactaram o fluxo de veículos na localidade.

De acordo com o Instituto Clima Tempo, a capital baiana deve registrar mínima de 22 º C e máxima de 27º C. A expectativa é de sol com muitas nuvens durante o dia, mas com possibilidade de céu nublado e com chuva a qualquer hora.

A temperatura deve subir principalmente durante o período da tarde, quando existe a projeção de atingir o máximo de calor. O tempo deve começar a esfriar a partir das 16h e estabilizar por volta de 20h.

O boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou apenas uma ocorrência nas primeiras horas desta quinta. Até 8h, uma ameaça de deslizamento havia sido computada na região Itapuã/Ipitanga.