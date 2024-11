Salvador debate sobre investimentos referentes às mudanças climáticas

Titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Giovanna Victer - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Giovanna Victer, representou Salvador na reunião ‘Impulsionando as Finanças Climáticas nas Cidades da América Latina e do Caribe’, promovida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com prefeitos e secretários de Fazenda no Rio de Janeiro. O encontro aconteceu nesse sábado, 16, durante a programação do Urban 20 (U20), uma das agendas paralelas do G20, que reúne as principais economias do mundo.

Na ocasião, Giovanna apresentou aos gestores de outras cidades latino-americanas os projetos de Salvador associados a práticas de eficiência energética e ambiental, além das ações de mitigação e prevenção de desastres associados a eventos naturais. Um exemplo é a revitalização da Bacia Hidrográfica do Mané Dendê. O projeto recebeu investimento de R$ 700 milhões e promete beneficiar 45 mil pessoas.

Victer destacou, ainda, o IPTU Verde e o IPTU Amarelo, responsáveis por estimular a adoção de práticas sustentáveis, como a manutenção de árvores existentes em terrenos onde serão construídas novas edificações, criação de área de compostagem, implementação de jardins de chuva, entre outros.

“Essas iniciativas não só contribuem para a valorização do patrimônio da cidade, como também geram um impacto positivo na qualidade de vida dos soteropolitanos, criando uma cidade mais resiliente”, disse.

Um levantamento realizado pela Sefaz constatou que em 2024 o número de adesões ao IPTU Verde aumentou 235% em relação a 2023. No estudo, foi possível observar que o total de beneficiários aumentou de 672 para 2.252 unidades. Já o número de inscrições beneficiadas pelo programa IPTU Amarelo saltou de 165 para 182 neste ano, registrando um aumento de 10%.