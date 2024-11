Salvador recebe evento de capacitação para profissionais de segurança

Café com segurança oferece capacitação para profissionais de segurança do trabalho - Foto: Divulgação

No próximo sábado, 9, Salvador recebe a primeira edição presencial do Café com Segurança. O objetivo é capacitar profissionais de segurança do trabalho, gestores de empresas e contadores, dentro do que há de mais avançado no setor prevencionista.

O projeto acumula 139 edições em seu formato online, com uma média de 500 participantes por evento. Agora, no modelo presencial busca atender a uma demanda crescente por uma experiência mais prática e imersiva entre profissionais da área.

O evento acontece no Wish Hotel da Bahia e aposta numa metodologia que une teoria e prática, preparando seus participantes para atuação de excelência no mercado. Desde seu lançamento em 2021, o projeto tem contribuído para melhorar ambientes laborais em diversos setores, promovendo maior segurança e eficiência.

Construção civil

Em 2023, o Brasil registrou 2.888 mortes de trabalhadores em decorrência de acidentes laborais, revelando uma preocupante realidade para a segurança no trabalho. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do sistema eSocial, também indicam um total de 499.955 acidentes no país. Setores como o da Construção Civil estão entre os que mais contabilizam ocorrências fatais e lesões graves.

“Quando se fala em vidas e famílias impactadas por esses acidentes, estamos distantes dos parâmetros de segurança sugeridos pela ONU, uma vez que a cada 3 minutos uma pessoa morre por acidente de trabalho. A meta é, com essa formação no dia 9 de novembro, diminuir esses índices e, com os demais eventos do Café com Segurança, chegar a zero. Promover uma cultura de prevenção e capacitação pode salvar vidas e reduzir riscos no ambiente de trabalho, bem como ajudar as organizações a reduzir custos significativos em seus impostos, tudo isso é possível através da segurança do trabalho ”, destaca a engenheira de Segurança do Trabalho e idealizadora do projeto, Iva Barbosa.