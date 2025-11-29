Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Salvador sedia seminário inédito com líderes da comunicação

"Vozes que Conectam" debate os desafios da segurança informacional e o futuro da mídia

Redação

Por Redação

29/11/2025 - 9:35 h | Atualizada em 29/11/2025 - 9:47
Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Presidenta da ACB, Isabela Suarez -

Salvador será palco de um importante debate sobre o futuro da comunicação e o impacto da polarização política. A Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com a AC Comunicação (que celebra 30 anos), realiza no dia 4 de dezembro o seminário inédito “Vozes que Conectam”.

O encontro acontecerá no Salão Nobre da entidade e reunirá comunicadores, líderes empresariais e personalidades para discutir o papel estratégico da comunicação no desenvolvimento socioeconômico e os desafios da integridade da informação.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Painéis estratégicos

O seminário, com duração de 8h30 às 12h, terá dois painéis principais que abordarão os temas mais quentes do setor: TV 3.0 e a Integridade da Informação.

1. A TV 3.0 e a Comunicação Hoje e Amanhã

Este painel debaterá a transformação dos veículos, a linguagem da publicidade e a evolução tecnológica, com foco na nova era da televisão.

O debate será mediado por André Dias (superintendente de rede da Record e vice-presidente de televisão da ABRATEL) e terá a presença de Flávio Lara Resende (diretor-geral do Grupo Bandeirantes), Mário Kertész (radialista e ex-prefeito de Salvador), Fernando Barros (publicitário e presidente do conselho da Propeg) e Robson Galiano (especialista em Microtargeting e transformação digital).

2. O que a Integridade da Informação tem a ver com nossa vida

Este painel focará na segurança informacional e na reflexão sobre a polarização política global, discutindo o papel dos comunicadores neste cenário.

O debate contará com a participação de secretários de comunicação de diferentes esferas governamentais: Wendel Palhares (Secretário de Comunicação de Alagoas), Renata Vidal (Secretária de Comunicação da Prefeitura de Salvador), Marcus Vinicius Di Flora (Secretário de Comunicação do Governo da Bahia e ex-secretário executivo da Presidência da República) e Renato Salles (líder da área pública da FSB Holding).

O evento conta com o apoio de entidades de classe importantes, como ABAP, Sinapro, ABI, Abracom e Aberje, e é visto como um momento crucial para a reflexão em um mercado em constante e rápida mutação. As vagas para o seminário são limitadas.

Imagem ilustrativa da imagem Salvador sedia seminário inédito com líderes da comunicação
| Foto: Divulgação

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ACB Salvador seminário vozes que conectam

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Capitão da PM preso e R$ 100 milhões bloqueados: a estrutura da facção alvo de operação

Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Vídeo: agente de trânsito tem nariz quebrado durante briga na Barra

Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Vídeo: condutor de Jet Ski morre após bater em barco na Ribeira

Presidenta da ACB, Isabela Suarez
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

x