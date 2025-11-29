Salvador sedia seminário inédito com líderes da comunicação

Presidenta da ACB, Isabela Suarez - Foto: Divulgação

Salvador será palco de um importante debate sobre o futuro da comunicação e o impacto da polarização política. A Associação Comercial da Bahia (ACB), em parceria com a AC Comunicação (que celebra 30 anos), realiza no dia 4 de dezembro o seminário inédito “Vozes que Conectam”.

O encontro acontecerá no Salão Nobre da entidade e reunirá comunicadores, líderes empresariais e personalidades para discutir o papel estratégico da comunicação no desenvolvimento socioeconômico e os desafios da integridade da informação.

Painéis estratégicos

O seminário, com duração de 8h30 às 12h, terá dois painéis principais que abordarão os temas mais quentes do setor: TV 3.0 e a Integridade da Informação.

1. A TV 3.0 e a Comunicação Hoje e Amanhã

Este painel debaterá a transformação dos veículos, a linguagem da publicidade e a evolução tecnológica, com foco na nova era da televisão.

O debate será mediado por André Dias (superintendente de rede da Record e vice-presidente de televisão da ABRATEL) e terá a presença de Flávio Lara Resende (diretor-geral do Grupo Bandeirantes), Mário Kertész (radialista e ex-prefeito de Salvador), Fernando Barros (publicitário e presidente do conselho da Propeg) e Robson Galiano (especialista em Microtargeting e transformação digital).

2. O que a Integridade da Informação tem a ver com nossa vida

Este painel focará na segurança informacional e na reflexão sobre a polarização política global, discutindo o papel dos comunicadores neste cenário.

O debate contará com a participação de secretários de comunicação de diferentes esferas governamentais: Wendel Palhares (Secretário de Comunicação de Alagoas), Renata Vidal (Secretária de Comunicação da Prefeitura de Salvador), Marcus Vinicius Di Flora (Secretário de Comunicação do Governo da Bahia e ex-secretário executivo da Presidência da República) e Renato Salles (líder da área pública da FSB Holding).

O evento conta com o apoio de entidades de classe importantes, como ABAP, Sinapro, ABI, Abracom e Aberje, e é visto como um momento crucial para a reflexão em um mercado em constante e rápida mutação. As vagas para o seminário são limitadas.