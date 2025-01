Salvador tem 21 pontos de fogos no Réveillon; veja onde curtir show

A queima de fogos é super aguardada no ano novo - Foto: Lucas Moura / Secom PMS

Mesmo para quem não vai ao Festival Virada Salvador, na noite desta terça-feira (31), a cidade oferece alternativas para celebrar a chegada de 2025 com um espetáculo de luzes e cores. O tradicional show pirotécnico do ano novo acontecerá simultaneamente em cerca de 20 localidades, incluindo bairros de Salvador e ilhas da Baía de Todos-os-Santos, com duração prevista de 10 minutos.

Entre os locais confirmados para a queima de fogos estão tradicionais pontos turísticos e bairros residenciais: Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Patamares, Pernambués, Itapuã, Cajazeiras, Periperi, Paripe, Ribeira, Boa Viagem e Santo Antônio Além do Carmo.

Garantia de segurança

Para assegurar a tranquilidade da celebração, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) e a Defesa Civil de Salvador (Codesal) coordenaram a operação, contando com vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

As inspeções garantiram que todos os pontos atendam às normas de segurança necessárias para um evento de grande porte.