Salvador tem previsão de chuvas e trovoadas nesta segunda

- Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Salvador deve ter um dia chuvoso nesta segunda-feira, 11, de acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (CEMADEC). Segundo o órgão, a capital baiana deve receber chuvas moderadas e trovoadas, devido à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que deverá perder força ao logo do dia, resultando em uma diminuição das chances de chuva.

Leia mais

>> Confira previsão do tempo deste final de semana em Salvador



Já neste domingo, 10, o céu continuará carregado, com pancadas isoladas de chuva. A previsão indica temperaturas entre 23ºC e 32ºC.

Bahia

Para este domingo, 10, a atenção está voltada para o sul da Bahia, onde já existem acumulados de chuva prévios, alertas abertos e possibilidade de abertura de novos alertas hidrológicos, principalmente na faixa litorânea do sul da Bahia até a região metropolitana da BA.