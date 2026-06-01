Salvador terá 1º hotel 6 estrelas do Nordeste e um dos melhores do mundo

O Centro Histórico de Salvador inicia hoje, 1, uma nova era. Com a assinatura da Ordem de Serviço, o Palácio Rio Branco não será apenas restaurado: ele abrigará o Hotel Allard, o primeiro empreendimento seis estrelas do Nordeste, marcando a estreia da bandeira hoteleira própria do empresário francês Alex Allard, mente por trás da Cidade Matarazzo em São Paulo.

O projeto

Ilustração do projeto mostra como ficará após conclusão - Foto: Divulgação

O investimento de R$ 250 milhões vai além da hotelaria de luxo. O complexo, com cerca de 6 mil metros quadrados, contará com 90 suítes — distribuídas entre o prédio histórico e áreas anexas — e uma infraestrutura desenhada para competir globalmente.

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Diferenciais : piscina com vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, spa de padrão internacional e três restaurantes de alta gastronomia.

: piscina com vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, spa de padrão internacional e três restaurantes de alta gastronomia. Cultura e memória : Além das suítes, o hotel abrigará um museu aberto ao público, garantindo que o prédio mantenha sua função de legado cultural, sob gestão da própria Allard.

Impacto na cidade

A obra prevê a criação de 2.500 empregos diretos e indiretos, injetando força econômica no Centro de Salvador. Este movimento é a peça final da estratégia da Mata Holding, que coloca a capital baiana definitivamente na rota dos investimentos globais de hospitalidade.