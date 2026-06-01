PALÁCIO RIO BRANCO
Salvador terá 1º hotel 6 estrelas do Nordeste e um dos melhores do mundo
Empreendimento de R$ 250 milhões promete elevar a hotelaria baiana ao patamar global
O Centro Histórico de Salvador inicia hoje, 1, uma nova era. Com a assinatura da Ordem de Serviço, o Palácio Rio Branco não será apenas restaurado: ele abrigará o Hotel Allard, o primeiro empreendimento seis estrelas do Nordeste, marcando a estreia da bandeira hoteleira própria do empresário francês Alex Allard, mente por trás da Cidade Matarazzo em São Paulo.
O projeto
O investimento de R$ 250 milhões vai além da hotelaria de luxo. O complexo, com cerca de 6 mil metros quadrados, contará com 90 suítes — distribuídas entre o prédio histórico e áreas anexas — e uma infraestrutura desenhada para competir globalmente.
- Diferenciais: piscina com vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, spa de padrão internacional e três restaurantes de alta gastronomia.
- Cultura e memória: Além das suítes, o hotel abrigará um museu aberto ao público, garantindo que o prédio mantenha sua função de legado cultural, sob gestão da própria Allard.
Impacto na cidade
A obra prevê a criação de 2.500 empregos diretos e indiretos, injetando força econômica no Centro de Salvador. Este movimento é a peça final da estratégia da Mata Holding, que coloca a capital baiana definitivamente na rota dos investimentos globais de hospitalidade.