Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

PALÁCIO RIO BRANCO

Salvador terá 1º hotel 6 estrelas do Nordeste e um dos melhores do mundo

Empreendimento de R$ 250 milhões promete elevar a hotelaria baiana ao patamar global

Jair Mendonça Jr
Por
Ilustração do projeto mostra como ficará após conclusão
Ilustração do projeto mostra como ficará após conclusão - Foto: Divulgação

O Centro Histórico de Salvador inicia hoje, 1, uma nova era. Com a assinatura da Ordem de Serviço, o Palácio Rio Branco não será apenas restaurado: ele abrigará o Hotel Allard, o primeiro empreendimento seis estrelas do Nordeste, marcando a estreia da bandeira hoteleira própria do empresário francês Alex Allard, mente por trás da Cidade Matarazzo em São Paulo.

O projeto

Ilustração do projeto mostra como ficará após conclusão
Ilustração do projeto mostra como ficará após conclusão - Foto: Divulgação

O investimento de R$ 250 milhões vai além da hotelaria de luxo. O complexo, com cerca de 6 mil metros quadrados, contará com 90 suítes — distribuídas entre o prédio histórico e áreas anexas — e uma infraestrutura desenhada para competir globalmente.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Diferenciais: piscina com vista panorâmica para a Baía de Todos-os-Santos, spa de padrão internacional e três restaurantes de alta gastronomia.
  • Cultura e memória: Além das suítes, o hotel abrigará um museu aberto ao público, garantindo que o prédio mantenha sua função de legado cultural, sob gestão da própria Allard.

Impacto na cidade

A obra prevê a criação de 2.500 empregos diretos e indiretos, injetando força econômica no Centro de Salvador. Este movimento é a peça final da estratégia da Mata Holding, que coloca a capital baiana definitivamente na rota dos investimentos globais de hospitalidade.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Centro Histórico Palácio Rio Branco

Relacionadas

Mais lidas