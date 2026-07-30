Salvador terá rede integrada de 10 mil câmeras com uso de IA para reforçar segurança

A Prefeitura de Salvador apresentou, nesta quinta-feira, 30, o projeto Salvador +Segura, iniciativa que pretende integrar cerca de 10 mil câmeras públicas e privadas a uma plataforma de monitoramento com inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. A proposta é ampliar a prevenção da violência, fortalecer o monitoramento em tempo real e aumentar a capacidade de resposta dos órgãos de segurança e serviços públicos.

Durante a apresentação, o secretário municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), Alberto Braga, explicou que o sistema será desenvolvido em parceria com diferentes órgãos e entidades, incluindo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a Guarda Civil Municipal, a Transalvador, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e associações de moradores que possuam sistemas de videomonitoramento.

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Segundo Braga, Salvador conta atualmente com cerca de 4 mil câmeras de monitoramento. A meta é ampliar esse número para mais de 10 mil equipamentos, formando um "cinturão digital" em toda a cidade.

"A ideia é que a gente possa, com esse programa, atingir 10.000 câmeras e fazer um verdadeiro cinturão digital seguro para ter o reconhecimento de placas e o reconhecimento também facial, que pode até ajudar também em pessoas foragidas ou desaparecidas", disse.

Sonora de Alberto Braga - sec da Semit - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Durante o evento, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou que a proposta é ampliar o controle sobre a circulação de pessoas e veículos na capital, fortalecendo o combate à criminalidade.

"A integração dessas câmeras, sejam as que estão nos postes, sejam as que estão nas praças públicas, sejam as câmeras do nosso sistema de radar que estão espalhados na cidade, do mobiliário urbano ou de algumas sinaleiras, a gente vai fazer um cercamento eletrônico de toda a cidade, para identificar o fluxo de entrada e saída de pessoas e de veículos. E, com isso, evitar entrada de drogas e de armas para fazer uma proteção da cidade", afirmou.

Prefeito de Salvador, Bruno Reis - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

Inteligência artificial também fará análise comportamental

Além da identificação por reconhecimento facial e leitura de placas, a plataforma utilizará inteligência artificial para analisar comportamentos considerados suspeitos. De acordo com o secretário Alberto Braga, o sistema poderá emitir alertas automáticos às forças de segurança.

"Como é uma ferramenta de inteligência, ela também vai ter a parte comportamental. Ou seja, se a pessoa ou um veículo tiver qualquer tipo de suspeita, ela automaticamente vai ativar o despacho para a Guarda Municipal e para a SSP também, porque é de forma integrada. E, logicamente, quem estiver mais próximo de onde tiver essa suspeita vai se deslocar para fazer a abordagem devida", explicou.

Implantação já começou

O secretário informou que a implantação do projeto já foi iniciada em regiões como o Comércio e o Centro Histórico de Salvador. A expectativa é expandir gradualmente a cobertura para outras áreas da capital.

"Esse processo de implementação já começou, inclusive no bairro do Comércio, no Centro Histórico também. Como eu falei, Salvador já tem em torno de 4.000 câmeras. O que a gente está fazendo agora também é colocar mais inteligência. Mas, além dessas 4.000 câmeras, como eu falei, o objetivo é atingir e passar das 10.000 câmeras", afirmou.

Armazenamento de imagens

Questionado sobre o armazenamento das imagens, Braga afirmou que a prefeitura dispõe de infraestrutura suficiente para suportar o sistema, com data center próprio e armazenamento em nuvem.

" A gente está com uma tecnologia de ponta, investindo nesse projeto, e não somente na parte de armazenamento, mas também na parte de videomonitoramento, do reconhecimento facial e do reconhecimento de placa. Então, é a tecnologia avançada, inteligente, a serviço do cidadão, a serviço da nossa cidade", concluiu.

Integração com a SSP

O diretor-geral da Guarda Civil Municipal de Salvador, coronel Humberto Sturaro, explicou que a integração com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) permitirá o compartilhamento de imagens entre as forças de segurança, ampliando a capacidade de resposta às ocorrências.

Coronel Humberto Sturaro, diretor-geral da Guarda Civil Municipal de Salvador - Foto: Alice Paulilo | Ag. A TARDE

"O estado terá acesso às imagens da sua polícia, como também nós vamos contar com essa parceria que nós temos com a Guarda Municipal. Teremos os acessos às imagens das câmeras do estado. Então, vocês imaginem, seria um reforço a mais, podendo compartilhar a parte de imagem que nós temos para podermos dar um tempo de resposta muito maior para a sociedade soteropolitana que existe em relação às ocorrências", disse.