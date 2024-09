Salvador terá semana de céu nublado e chuva, diz Codesal

PREVISÃO DO TEMPO

Céu nublado será comum durante a semana - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

O tempo em Salvador ao longo da semana deverá ser de céu nublado com possibilidade de chuvas, segundo previsão da Defesa Civil Municipal (Codesal). Segundo o órgão, a presença de ventos úmidos provenientes do Oceano Atlântico e a passagem de uma frente fria vinda da região Sudoeste do Brasil devem aumentar a probabilidade de precipitações.

Leia mais

>> Surfista flagra baleia alimentando filhote na praia da Barra; veja

>> Confira as vagas oferecidas pelo Simm nesta terça

Para esta terça-feira, dia 27, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Já entre quarta (28) e domingo (1º), o tempo deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas.

As temperaturas durante o período devem variar entre mínima de 21ºC máxima de 30ºC.