Salvador terá três novas linhas de ônibus; saiba os destinos

Salvador recebe novas linhas de ônibus - Foto: Jefferson Peixoto | Secom

A cidade de Salvador vai receber três novas linhas de ônibus nesta semana. O anúncio foi feito pela Secretaria de de Mobilidade (Semob), nesta terça-feira, 16, que informou que as adições aconteceram para que a qualidade do serviço seja maior nos horários de pico.

As três novas linhas serão:

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT;

linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira;

linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras).

A seguir entenda como as novas rotas vão funcionar.

Como as novas linhas vão operar

Linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT

De acordo com a Semob, a linha linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT vai sair do supermercado Atakarejo, na avenida San Martin, atendendo as vias até o Hospital Sarah. Suprido as demandas dos dias úteis.

A linha vai fazer oito viagens, funcionando entre às 5h30 e 7h40. Veja os locais que a linha vai passar:

Avenida Barros Reis;

Rótula do Abacaxi;

Avenida ACM;

estação BRT Hiper;

Avenida Tancredo Neves;

Hospital Sarah.

A volta para o bairro será feita de forma expressa.

Linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras)

A segunda linha nova vai sair do Terminal Aeroporto de segunda à sexta e vai fazer duas viagens. Confira a rota da nova linha segundo a prefeitura:

Avenida Aliomar Baleeiro;

Estrada do Coqueiro Grande;

Estrada do Matadouro;

Terminal Águas Claras;

BA-528 (conhecida como Estrada do Derba);

Rua das Pedrinhas;

Avenida Afrânio Peixoto (conhecida como Suburbana), até chegar em Paripe.

Linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira

Segundo a prefeitura, a terceira nova linha vai sair do Terminal Pituaçu de segunda a sexta às 5h55, e vai seguir pela:

Avenida São Rafael;

São Marcos;

Avenida Aliomar Baleeiro;

BR-324;

Avenida General San Martin;

Avenida Fernandes da Cunha;

Avenida Luiz Tarquínio até chegar à Ribeira.

Outras mudanças

Na última quinta-feira, 11, a linha 0301-03 – Terminal Acesso Norte x Fazenda Grande do Retiro teve um aumento de quatro viagens, passando a ter dez no total, entre às 6h e 8h.

Além disso, a partir desta terça-feira, 16, outras 14 linhas vão receber um reforço no número de viagens, e, no sábado, 20, outra linha será ampliada em dias úteis.

A linha 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul, que atualmente faz oito viagens em dias úteis, passará a fazer 16. Já a linha 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras), ganhará mais duas viagens, sendo uma em dias úteis, passando de 44 para 45 viagens, e uma aos sábados, passando de 39 para 40.

Confira todas as alterações na relação abaixo: