SALVADOR
Salvador terá três novas linhas de ônibus; saiba os destinos
Rotas foram criadas para melhorar o serviço nos horários de pico
A cidade de Salvador vai receber três novas linhas de ônibus nesta semana. O anúncio foi feito pela Secretaria de de Mobilidade (Semob), nesta terça-feira, 16, que informou que as adições aconteceram para que a qualidade do serviço seja maior nos horários de pico.
As três novas linhas serão:
- linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT;
- linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira;
- linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras).
A seguir entenda como as novas rotas vão funcionar.
Como as novas linhas vão operar
Linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT
De acordo com a Semob, a linha linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT vai sair do supermercado Atakarejo, na avenida San Martin, atendendo as vias até o Hospital Sarah. Suprido as demandas dos dias úteis.
A linha vai fazer oito viagens, funcionando entre às 5h30 e 7h40. Veja os locais que a linha vai passar:
- Avenida Barros Reis;
- Rótula do Abacaxi;
- Avenida ACM;
- estação BRT Hiper;
- Avenida Tancredo Neves;
- Hospital Sarah.
A volta para o bairro será feita de forma expressa.
Linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras)
A segunda linha nova vai sair do Terminal Aeroporto de segunda à sexta e vai fazer duas viagens. Confira a rota da nova linha segundo a prefeitura:
- Avenida Aliomar Baleeiro;
- Estrada do Coqueiro Grande;
- Estrada do Matadouro;
- Terminal Águas Claras;
- BA-528 (conhecida como Estrada do Derba);
- Rua das Pedrinhas;
- Avenida Afrânio Peixoto (conhecida como Suburbana), até chegar em Paripe.
Linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira
Segundo a prefeitura, a terceira nova linha vai sair do Terminal Pituaçu de segunda a sexta às 5h55, e vai seguir pela:
- Avenida São Rafael;
- São Marcos;
- Avenida Aliomar Baleeiro;
- BR-324;
- Avenida General San Martin;
- Avenida Fernandes da Cunha;
- Avenida Luiz Tarquínio até chegar à Ribeira.
Outras mudanças
Na última quinta-feira, 11, a linha 0301-03 – Terminal Acesso Norte x Fazenda Grande do Retiro teve um aumento de quatro viagens, passando a ter dez no total, entre às 6h e 8h.
Além disso, a partir desta terça-feira, 16, outras 14 linhas vão receber um reforço no número de viagens, e, no sábado, 20, outra linha será ampliada em dias úteis.
A linha 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul, que atualmente faz oito viagens em dias úteis, passará a fazer 16. Já a linha 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras), ganhará mais duas viagens, sendo uma em dias úteis, passando de 44 para 45 viagens, e uma aos sábados, passando de 39 para 40.
Confira todas as alterações na relação abaixo:
- 0301-03 – Terminal Acesso Norte x Fazenda Grande do Retiro: aumento de seis para 10 viagens em dias úteis;
- 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul: aumento de oito para 16 viagens em dias úteis;
- 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras): aumento de 44 para 45 viagens em dias úteis e de 39 para 40 viagens aos sábados;
- 0214-01 – Massaranduba x Estação BRT Hiper: aumento de três para quatro viagens em dias úteis;
- 1055-01 – Ribeira/São Joaquim x Estação Mussurunga: aumento de 14 para 15 viagens em dias úteis;
- 1055-02 - Estação Mussurunga x Ribeira (Largo do Tanque): aumento de cinco para seis viagens em dias úteis;
- 1519 – Pirajá x Iguatemi: aumento de 31 para 32 viagens em dias úteis;
- 1625-03 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras): aumento de um para duas viagens em dias úteis;
- 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras): aumento de 01 para 02 viagens em dias úteis;
- 1649 – Mirantes de Periperi x Estação BRT Cidadela: aumento de 71 para 72 viagens em dias úteis;
- 1647 – Estação Pirajá x Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato: aumento de 36 para 37 viagens em dias úteis;
- 1671-02 – Paripe x Iguatemi: aumento de cinco para seis viagens em dias úteis;
- 1717-01 – Vista Alegre/Hospital do Subúrbio x Terminal Águas Claras: aumento de seis para sete viagens em dias úteis;
- 1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra: aumento de 37 para 38 viagens aos sábados;
- 0214 – Massaranduba x Estação BRT Hiper: aumento de 18 para 19 viagens aos domingos e feriados;
- 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira: aumento de 97 para 106 viagens em dias úteis (a partir de 20 de setembro).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes