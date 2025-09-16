Menu
SALVADOR
SALVADOR

Salvador terá três novas linhas de ônibus; saiba os destinos

Rotas foram criadas para melhorar o serviço nos horários de pico

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

16/09/2025 - 16:26 h | Atualizada em 16/09/2025 - 20:07
Salvador recebe novas linhas de ônibus
Salvador recebe novas linhas de ônibus -

A cidade de Salvador vai receber três novas linhas de ônibus nesta semana. O anúncio foi feito pela Secretaria de de Mobilidade (Semob), nesta terça-feira, 16, que informou que as adições aconteceram para que a qualidade do serviço seja maior nos horários de pico.

As três novas linhas serão:

  • linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT;
  • linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira;
  • linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras).

A seguir entenda como as novas rotas vão funcionar.

Como as novas linhas vão operar

Linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT

De acordo com a Semob, a linha linha 0214-02 – Massaranduba x Estação Hiper BRT vai sair do supermercado Atakarejo, na avenida San Martin, atendendo as vias até o Hospital Sarah. Suprido as demandas dos dias úteis.

A linha vai fazer oito viagens, funcionando entre às 5h30 e 7h40. Veja os locais que a linha vai passar:

  • Avenida Barros Reis;
  • Rótula do Abacaxi;
  • Avenida ACM;
  • estação BRT Hiper;
  • Avenida Tancredo Neves;
  • Hospital Sarah.

A volta para o bairro será feita de forma expressa.

Linha 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras)

A segunda linha nova vai sair do Terminal Aeroporto de segunda à sexta e vai fazer duas viagens. Confira a rota da nova linha segundo a prefeitura:

  • Avenida Aliomar Baleeiro;
  • Estrada do Coqueiro Grande;
  • Estrada do Matadouro;
  • Terminal Águas Claras;
  • BA-528 (conhecida como Estrada do Derba);
  • Rua das Pedrinhas;
  • Avenida Afrânio Peixoto (conhecida como Suburbana), até chegar em Paripe.

Linha 0203-02 – Terminal Pituaçu x Ribeira

Segundo a prefeitura, a terceira nova linha vai sair do Terminal Pituaçu de segunda a sexta às 5h55, e vai seguir pela:

  • Avenida São Rafael;
  • São Marcos;
  • Avenida Aliomar Baleeiro;
  • BR-324;
  • Avenida General San Martin;
  • Avenida Fernandes da Cunha;
  • Avenida Luiz Tarquínio até chegar à Ribeira.

Outras mudanças

Na última quinta-feira, 11, a linha 0301-03 – Terminal Acesso Norte x Fazenda Grande do Retiro teve um aumento de quatro viagens, passando a ter dez no total, entre às 6h e 8h.

Além disso, a partir desta terça-feira, 16, outras 14 linhas vão receber um reforço no número de viagens, e, no sábado, 20, outra linha será ampliada em dias úteis.

A linha 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul, que atualmente faz oito viagens em dias úteis, passará a fazer 16. Já a linha 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras), ganhará mais duas viagens, sendo uma em dias úteis, passando de 44 para 45 viagens, e uma aos sábados, passando de 39 para 40.

Confira todas as alterações na relação abaixo:

  • 0301-03 – Terminal Acesso Norte x Fazenda Grande do Retiro: aumento de seis para 10 viagens em dias úteis;
  • 1672-01 – Alto de Coutos x Parque Costa Azul: aumento de oito para 16 viagens em dias úteis;
  • 1625 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras): aumento de 44 para 45 viagens em dias úteis e de 39 para 40 viagens aos sábados;
  • 0214-01 – Massaranduba x Estação BRT Hiper: aumento de três para quatro viagens em dias úteis;
  • 1055-01 – Ribeira/São Joaquim x Estação Mussurunga: aumento de 14 para 15 viagens em dias úteis;
  • 1055-02 - Estação Mussurunga x Ribeira (Largo do Tanque): aumento de cinco para seis viagens em dias úteis;
  • 1519 – Pirajá x Iguatemi: aumento de 31 para 32 viagens em dias úteis;
  • 1625-03 – Paripe x Aeroporto (via Cajazeiras): aumento de um para duas viagens em dias úteis;
  • 1625-04 – Aeroporto x Paripe (via Cajazeiras): aumento de 01 para 02 viagens em dias úteis;
  • 1649 – Mirantes de Periperi x Estação BRT Cidadela: aumento de 71 para 72 viagens em dias úteis;
  • 1647 – Estação Pirajá x Alto do Cabrito/Boa Vista do Lobato: aumento de 36 para 37 viagens em dias úteis;
  • 1671-02 – Paripe x Iguatemi: aumento de cinco para seis viagens em dias úteis;
  • 1717-01 – Vista Alegre/Hospital do Subúrbio x Terminal Águas Claras: aumento de seis para sete viagens em dias úteis;
  • 1568 – Vista Alegre/Fazenda Coutos x Barra: aumento de 37 para 38 viagens aos sábados;
  • 0214 – Massaranduba x Estação BRT Hiper: aumento de 18 para 19 viagens aos domingos e feriados;
  • 1145 – Terminal Acesso Norte x Ribeira: aumento de 97 para 106 viagens em dias úteis (a partir de 20 de setembro).

x